No Incra, Jerry Correia trata de regularização de área para construção de 30 casas populares

Após uma extensa agenda em Brasília em busca de recursos para Assis Brasil, o prefeito Jerry Correia não parou para descansar ao desembarcar em Rio Branco na madrugada desta sexta-feira, dia 25. Logo pela manhã já esteve na Secretaria de Estado de Governo, onde foi recebido pelo secretário Luiz Calixto, e em seguida participou do lançamento da Operação Verão 2025, com a presença do governador Gladson Cameli e outras autoridades.

No início da tarde, Jerry Correia foi recebido na sede do Incra pelo superintendente regional do Acre, Márcio Alécio, para tratar da regularização fundiária de uma área urbana onde serão construídas 30 moradias. Também participaram da reunião o deputado federal Eduardo Veloso e o superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão.

Durante o encontro, o prefeito pediu apoio para regularizar uma área de terra destinada à construção de novas casas populares, com recursos já garantidos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. A discussão também envolveu a Superintendência da Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo contrato de repasse com a prefeitura de Assis Brasil.

“Nossa gestão já viabilizou recursos para construção de mais de 70 moradias. Agora estamos cuidando para executar essas obras o mais rápido possível. Para isso é preciso de uma boa equipe técnica e muita disposição para resolver as pendências. Aqui consegui mobilizar duas estruturas do governo federal, SPU e Incra, além do apoio do deputado federal Eduardo Veloso. Assim, logo estaremos com tudo pronto para construir mais casas para quem mais precisa”, comentou o prefeito.

Desde o início da gestão, Jerry Correia estabeleceu como prioridade a construção de moradias para atender a população em situação de vulnerabilidade. Com articulação junto à bancada federal e ao governo do estado, o prefeito já garantiu recursos para a construção de 78 moradias: 11 já estão sendo concluídas em parceria com o governo do estado; 25 serão executadas pela Secretaria de Habitação do Estado (SEUB) por meio do programa Minha Casa, Minha Vida; e outras 30, também pelo Minha Casa, Minha Vida, terão execução direta da Prefeitura de Assis Brasil.