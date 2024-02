No combate a dengue e outras doenças, agentes de endemias fazem borrifação no município de Porto Walter

Assessoria – Para fortalecer as ações de combate à dengue, a Secretaria de Saúde realizou um bloqueio químico com borrifação para combater a propagação do mosquito Aedes aegypti. A ação ocorreu na Rua da Olaria, no Bairro do Maloca.

O Departamento de Endemias explica que o produto aplicado é de baixa toxicidade para as pessoas, mas fatal para o inseto. Essa aplicação será realizada em outros bairros, desde que haja casos positivos ou em investigação.

A Secretaria de Saúde salienta que até agora existe apenas um caso positivo, e lembra que as pessoas sentem sintomas, mas não procuram a UBS para notificação. “É importante que ao sentir os sintomas, os pacientes procurem a UBS mais próxima para confirmação ou descarte do caso clínico”, diz o órgão.

As ações de borrifação se somam às ações e campanhas educativas realizadas pelas redes sociais com orientações aos moradores.