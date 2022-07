No aniversário de 30 anos de Rodrigues Alves, prefeito Jailson Amorim inaugura escola na comunidade Pucalpa

No aniversário de 30 anos de Rodrigues Alves, além da vasta programação, por exemplo, corrida de cavalo e o carnaval fora de época, o prefeito Jailson Amorim concedeu ainda o reajuste salarial referente ao piso nacional dos agentes de saúde do município. Também inaugurou uma escola na comunidade Pucalpa. O colégio foi reconstruído todo em alvenaria.

Durante a segunda-feira (25), a programação contou com jogos do quadrangular de futebol de campo no Estádio Pedro Santana, que teve as iluminarias e vestiários recém-inaugurados pela gestão municipal. Os duelos esportivos contaram com a participação das seleções de Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Jordão, Mâncio Lima e a equipe local.

À noite, além da escolha da rainha do rodeio, cuja eleita foi a jovem Roméria Costa, foi marcada pela disputa do rodeio. A arena recebeu mais de três mil pessoas. A abertura foi realizada pelo prefeito Jailson Amorim.

A festa do peão contou com a participação de competidores de vários municípios, dentre os quais, Rio Branco, Tarauacá, Ipixuna (AM) e Guajará, ambos do Amazonas, e Feijó. Durante as três noites de competições os peões disputam o prêmio de quinze mil reais.