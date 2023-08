Na gestão do prefeito Sérgio Lopes, Programa Saúde Na Comunidade bate recorde de atendimentos e já somam 60.733

Assessoria – A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, realizou durante todo o dia da última terça-feira dia 08 de agosto, um Saúde na Comunidade semanal. A 68ª edição aconteceu na comunidade São Sebastião, foram realizados 1.255 procedimentos com mais de 15 serviços ofertados para os moradores da Área rural.

Tendo em vista que não há nenhuma Unidade Básica de Saúde – UBS, próxima, a pedido dos moradores à gestão do Prefeito Sérgio Lopes através da referida Secretaria de Saúde irá encaminhar uma equipe com Médico (a), duas vezes por semana para atender a comunidade e adjacências, mais uma de muitas às conquistas e avanços na área da Saúde Básica do Município.

Estiveram presentes: o prefeito Sérgio Lopes Acompanhado do Secretário de Saúde Sérgio Mesquita, Presidente da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Reserva Estrativista Chico Mendes – AMOPRELÂNDIA, José Maria – Açúcar, Comunidade, Servidores e Profissionais da Saúde.

O programa está dentro das prioridades da gestão, avançando e propiciando aos moradores um serviço eficiente. Desde a 1ª edição do programa já foram realizados 60.733 procedimentos, incluindo atendimentos especializados. Os cuidados com a saúde da população de Epitaciolândia não pode parar!