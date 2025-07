Na Expoacre Juruá Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo do Estado firmam protocolo para criação de polo digital no município

Na Expoacre Juruá 2025, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado oficializaram um protocolo de intenção para a implantação de um polo digital no município. O evento, realizado no estande da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre -Seict, Assurbanipal Mesquita , deputado federal e presidente da Federação das Indústrias, Adriano Silva e secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças.

O novo espaço será voltado para a capacitação de jovens, empreendedores e a comunidade em geral, oferecendo cursos em áreas como tecnologia e empreendedorismo, em um ambiente equipado com recursos modernos.

Assurbanipal Mesquita destacou a importância da parceria. “O Governo do Estado já tem estabelecido uma colaboração com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul em diversas iniciativas. Agora, estamos focando na tecnologia, inovação, indústria e comércio, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município.Temos trabalhado na criação de um sistema de inovação. Além disso, planejamos implementar uma escola digital que oferecerá formação em informática gratuita para jovens da região. Esse esforço é parte do nosso compromisso em fortalecer a indústria e o comércio”, afirmou.

O prefeito Zequinha Lima disse que a parceria com o governo, Fieac e demais instituições faz toda a diferença para Cruzeiro do Sul.

“É fundamental firmar esses termos de cooperação técnica com as secretarias e instituições, envolvendo o Governo do Estado e a Prefeitura, que tornem o município mais atrativo e capacitem nossos jovens na área da tecnologia e inovação. Nosso município recebe muitos visitantes e juntos potencializamos turismo e tecnologia “, pontuou o prefeito Zequinha Lima.