Na administração de Camilo, a política de saneamento básico de Plácido de Castro vem crescendo

O domingo foi de intensa atividade para o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia. O gestor foi ao encontro dos moradores da comunidade rural Boca do São Pedro, onde entregou as obras de recuperação do ramal e ouviu as pessoas que participaram do encontro.

Já no período da tarde, Jerry Correia seguiu viagem até à comunidade Iracema, no ramal São Francisco. Ali o prefeito falou sobre saúde, educação, produção agrícola e outros temas. Os moradores da localidade agradeceram pelas obras no ramal e também elogiaram a presença do prefeito na zona rural que tem sido constante.

“Esse prefeito não para. Sempre andando e ouvindo os moradores, principalmente os que viviam esquecidos. Já estamos com nosso ramal recuperado, nossos filhos têm o transporte escolar e podemos levar nossos produtos para vender na cidade com mais facilidade”, testificou o morador José Rodrigues.

Os moradores da Boca do São Pedro ficaram isolados por cerca de 9 anos. A prefeitura, nas duas últimas gestões, deixou de reabrir o ramal que dá acesso à localidade.

Já no seu primeiro ano de gestão, Jerry Correia reabriu a estrada rural que havia se transformado em um varadouro. Este ano, a Prefeitura já entregou o ramal recuperação com uso de patrol e outros equipamentos.

“Em menos de um ano e meio as máquinas da prefeitura vieram aqui duas vezes. Como não ficar satisfeito com essa atenção que agora estamos recebendo?”, comentou o morador Lázaro Barros.