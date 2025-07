Municípios do Juruá debatem adesão ao sistema de Nota Fiscal Eletrônica da Receita Federal

(Assessoria) – Os municípios de Cruzeiro do Sul, Mancio Lima e Rodrigues Alves participaram na manhã desta terça-feira, 1º de julho, de uma reunião no gabinete da Prefeitura de Cruzeiro do Sul para tratar da adesão ao sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) da Receita Federal.

O encontro foi conduzido pelo delegado da Receita Federal no Acre, auditor fiscal Claudenir Franklin da Silveira e pelo inspetor da Receita Federal em Cruzeiro do Sul, Ronelson Castro. A pauta abordou a necessidade de modernização e padronização na emissão de notas fiscais de serviços pelos municípios, com foco em ampliar a transparência, o controle fiscal e a eficiência na arrecadação.

Durante a reunião, Claudenir Franklin alertou sobre a importância de os municípios se adequarem ao novo sistema. Segundo ele, a partir de 2026, as prefeituras que não tiverem aderido ao modelo nacional da NFS-e estarão impedidas, por força de lei, de receber transferências voluntárias da União, como emendas parlamentares.

“Sabemos que o processo de adesão não é imediato. Por isso, estamos antecipando esse diálogo para que as prefeituras tenham tempo hábil de se adequar e não enfrentem prejuízos no próximo ano. É uma medida que exige atenção dos gestores municipais”, destacou o delegado.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, ressaltou o compromisso da gestão com a modernização dos processos e a responsabilidade fiscal.

“Esse é um tema estratégico para o fortalecimento da gestão pública municipal. A adesão ao sistema da Nota Fiscal Eletrônica vai nos permitir trabalhar com mais transparência, melhorar o controle da arrecadação e garantir que não percamos recursos importantes, como as emendas parlamentares. Estamos unidos com os demais municípios da região para avançarmos juntos nesse processo”, destacou.