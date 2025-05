Município recebe comitiva do MDS e OIM para discutir calamidade pública e fluxo migratório

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta quinta-feira (15) o Baile da Melhor Idade, um evento especial dedicado aos idosos do município. A festa, que celebrou a vida e a valorização da terceira idade, também contou com a presença de grupos de idosos vindos dos municípios vizinhos de Brasileia e Iñapari (Peru).

O baile foi marcado por momentos de muita emoção, animação e integração entre os participantes. A programação começou com apresentações culturais dos idosos de Assis Brasil, seguidas pela belíssima participação do grupo de Brasileia, que também encantou o público presente.

Após as apresentações, todos os convidados participaram de um jantar especial preparado com carinho para a ocasião. O ponto alto da noite foi o animado forró ao vivo com o grupo “Forró Pé de Serra – Baile no Seringal”, que colocou todo mundo para dançar.

A Prefeitura de Assis Brasil segue investindo em ações que promovem o bem-estar, a inclusão e a qualidade de vida da população idosa. O Baile da Melhor Idade foi mais uma demonstração de carinho e reconhecimento por tudo que essa geração representa.