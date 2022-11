Município de Porto Walter ocupa o primeiro lugar no ranking regional do programa Previne Brasil

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria de Saúde, parabeniza, com grande satisfação, todos os nossos profissionais de saúde pelo excelente desempenho diário para o alcance dos indicadores propostos pelo Programa Previne Brasil.

O Previne Brasil determina três critérios para o repasse financeiro aos municípios: captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas, tendo como objetivo aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre a população e a equipe de saúde, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

Levando em consideração que todos os municípios do país fazem parte do programa, neste ano nossas cidades através de todas as equipes da Secretaria de Saúde tiveram destaques relevantes e muito satisfatórios. No RANKING ESTADUAL em 7º lugar, e dentre os municípios do Juruá, no âmbito REGIONAL ficamos em 1º lugar.

O Prefeito César Andrade e a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo comemoram os resultados. “A dedicação e o esforço de cada profissional para levar dia a dia bens, atendimentos e serviços à população é o que nos credencia a sempre estarmos em destaque. Esse reconhecimento nos impulsiona a seguir confiantes e trabalhando”, disseram.