Município de Epitaciolândia promove primeiro encontro do Alto Acre com o grupo de Fibromialgia

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o evento “Folia, Prevenção e Saúde” no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho. Além de estimular a prática de atividades físicas, com o aulão de dança, enfatizando a relevância do exercício físico para a saúde, a secretaria ofereceu serviços de saúde à população com testagens rápidas para sífilis e hepatite B e vacinas.

O secretário de saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira, ressaltou a importância da iniciativa: “Essa ação é fundamental, pois traz saúde de uma maneira inovadora para a população. De um lado, promovemos a diversão através do exercício físico, e do outro, proporcionamos exames, testes rápidos e vacinação. Este é o trabalho da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, sob a liderança do prefeito Zequinha Lima, trazendo saúde de forma descontraída, aproveitando o clima carnavalesco”, relatou

Sulamita de Oliveira contou sua experiência com a aula. “É maravilhoso! Isso aqui é uma terapia completa. Mesmo que a gente chegue desanimada, a união com outras mulheres faz a festa acontecer. Não é necessário saber dançar, a alegria se espalha, especialmente nesta época de Carnaval. Precisamos de incentivos, principalmente para as mulheres, dado o aumento da incidência de câncer entre nós. O apoio da Secretaria de Saúde é fundamental”, disse.

Tânia Ciacci, entusiasta das atividades físicas, diz como se sente em participar da atividade “Sinto-me muito bem aqui. Dançar é essencial para mim; sem dança, fico triste. Ao chegar, já sinto a alegria. Essa atividade é vital para minha saúde. Desde que comecei, estou mais ativa e feliz. A dança está no meu sangue, e quero sempre dançar.”

O evento foi aberto ao público em geral e contou com transporte para os participantes de grupos de práticas corporais de diversos bairros da cidade.