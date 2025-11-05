Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Município de Brasiléia lança Operação Inverno para intensificar serviços de limpeza e manutenção em todos os bairros

5 de novembro de 2025

Prefeitura de Brasiléia inicia Operação Inverno pelo bairro 28 de Maio – Foto: Assessoria/ Secom

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu início nesta quarta-feira (5) à Operação Inverno, começando pelo bairro 28 de Maio. A ação marca o início de um conjunto de intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população.

O secretário de Obras, Josué Elias, anunciou oficialmente o início dos trabalhos ao lado do vereador Almir Andrade e da equipe responsável, que já está nas ruas realizando os primeiros serviços. Segundo ele, a operação reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado permanente das comunidades.

A Operação Inverno inclui atividades de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e outras ações que contribuem para manter a cidade limpa e preparada para o período chuvoso. A meta é reduzir transtornos, prevenir alagamentos e garantir mais segurança aos moradores.

A Prefeitura destaca que a operação será estendida a todos os bairros do município, devendo alcançar 100% das comunidades urbanas de Brasiléia ao longo dos próximos dias.

Prefeitura de Epitaciolândia promove reunião de acolhimento com mães atípicas para fortalecer a rede de apoio

15 minutos atrás

5 de novembro de 2025

A Prefeitura de Epitaciolândia promoveu uma importante reunião com as mães atípicas do município, em um momento marcado pela empatia, escuta ativa e diálogo aberto. O encontro teve como principal objetivo ouvir as demandas dessas famílias, discutir melhorias no atendimento e fortalecer as ações voltadas à inclusão e ao acompanhamento contínuo de crianças com necessidades específicas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em desenvolver políticas públicas que promovam o acolhimento e a valorização das famílias que enfrentam desafios diários na busca por mais qualidade de vida e acesso aos serviços públicos. O espaço foi pensado para promover o compartilhamento de experiências, a troca de informações e o apoio mútuo, fortalecendo a rede de cuidado e proteção no município.

Participaram do encontro o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário municipal de saúde Sérgio Mesquita, e a vereadora Eliade Silva, que destacaram a importância de manter o diálogo permanente com as famílias e de ampliar as ações voltadas à inclusão social.

Com esse momento de acolhimento, a gestão reafirma o compromisso com uma Epitaciolândia mais humana, inclusiva e comprometida com o bem-estar de todas as famílias.

