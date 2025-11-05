Município de Brasiléia lança Operação Inverno para intensificar serviços de limpeza e manutenção em todos os bairros

Prefeitura de Brasiléia inicia Operação Inverno pelo bairro 28 de Maio – Foto: Assessoria/ Secom

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, deu início nesta quarta-feira (5) à Operação Inverno, começando pelo bairro 28 de Maio. A ação marca o início de um conjunto de intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população.

O secretário de Obras, Josué Elias, anunciou oficialmente o início dos trabalhos ao lado do vereador Almir Andrade e da equipe responsável, que já está nas ruas realizando os primeiros serviços. Segundo ele, a operação reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado permanente das comunidades.

A Operação Inverno inclui atividades de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e outras ações que contribuem para manter a cidade limpa e preparada para o período chuvoso. A meta é reduzir transtornos, prevenir alagamentos e garantir mais segurança aos moradores.

A Prefeitura destaca que a operação será estendida a todos os bairros do município, devendo alcançar 100% das comunidades urbanas de Brasiléia ao longo dos próximos dias.