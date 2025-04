Município de Assis Brasil terá 9 academias ao ar livre para promover saúde e bem-estar da população

A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB), realizou o sorteio de 11 unidades habitacionais, que serão entregues no próximo mês como parte das comemorações do aniversário da cidade.

O sorteio foi realizado com base em critérios técnicos e sociais previamente estabelecidos, garantindo transparência e justiça em todo o processo. Os critérios de prioridade incluíram:

• Idosos;

• Pessoas com deficiência (PCD);

• Famílias beneficiadas pelo programa Aluguel Social;

• Inscrições no cadastro geral habitacional da SEHURB, conforme critérios de vulnerabilidade social.

Confira os 11 contemplados que receberão suas unidades habitacionais:

1. Francisco Nonato da Silva – Idoso2. Thiarlles Amorim de Souza – Pessoa com Deficiência (PCD)

3. Carolina da Silva Sabóia – Aluguel Social

4. Creuziane Campos Bezerra – Aluguel Social

5. Francisco Monanbite da Silva – Aluguel Social

6. Maria Antonia de Souza – Aluguel Social

7. Mauro dos Santos Paulino – Aluguel Social

8. Naira Rodrigues de Almeida – Cadastro Geral

9. Gleciane Silva da Costa – Cadastro Geral

10. Edna Alexandre de Castro – Cadastro Geral

11. Damiana Nascimento de Lima – Cadastro Geral

A entrega oficial das unidades acontecerá durante a programação de aniversário de Assis Brasil, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento social, a moradia digna e a valorização das famílias assis-brasilenses.