Muncípio de Brasiléia dá o primeiro passo para criação da Academia Brasiliense de Letras

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima e Meio Ambiente, realizou nesta sexta-feira, 11, uma reunião com representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) para definir ações conjuntas de enfrentamento contra as queimadas durante o verão.

Participaram do encontro o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Major Josadac Cavalcante; o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, Major Abraão Silva; o subcomandante, Capitão Tales Campos; o representante do IMAC, Lacione; e a secretária municipal de Clima e Meio Ambiente, Edna Fonseca.

Durante a reunião, foi definida a atuação de três frentes de trabalho: uma equipe mista, composta por servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Defesa Civil e dois bombeiros; uma equipe exclusiva do Corpo de Bombeiros, dedicada ao combate direto aos focos de incêndio; e uma terceira equipe da Secretaria de Meio Ambiente, responsável pela fiscalização e autuações. A Polícia Militar prestará apoio logístico e operacional às equipes que atuarão diariamente nas ações de campo.

Também ficou estabelecida a disponibilização de um número telefônico para denúncias da população, além da produção de materiais educativos voltados à conscientização e prevenção das queimadas.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Major Josadac Cavalcante, destacou a importância da união entre os entes governamentais para reduzir os focos de calor no município.

“O Governo do Estado tem se antecipado, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Charles, já disponibilizou efetivo, viaturas e materiais para o enfrentamento da estiagem na região do Juruá. Todos os municípios serão contemplados com reforço da corporação neste período do verão amazônico. Esta reunião é fundamental para alinharmos as estratégias com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e os demais órgãos ambientais, como o IMAC e a Polícia Militar, a fim de fortalecermos a resposta e a fiscalização contra o uso indevido do fogo. O objetivo é manter a qualidade do ar e preservar o meio ambiente”, afirmou o comandante.

O comandante da Polícia Militar na região, Major Abraão Silva, ressaltou o caráter estratégico da reunião e reafirmou o compromisso da corporação com as ações integradas.

“O encontro foi extremamente proveitoso. Discutimos estratégias e atribuições específicas para cada instituição. A Polícia Militar dará apoio direto às equipes de fiscalização e autuação em campo, contribuindo para o combate efetivo às queimadas urbanas, não apenas em Cruzeiro do Sul, mas em todo o Vale do Juruá.”

A secretária municipal de Clima e Meio Ambiente, Edna Fonseca, avaliou a reunião como positiva e reforçou a necessidade de cooperação entre os órgãos.

“Alinhamos as ações com nossos parceiros para enfrentar este período crítico. Com o apoio de todas as instituições, será possível reduzir os impactos das queimadas. Vamos executar diversas iniciativas nos próximos meses para evitar que o verão amazônico se torne ainda mais severo”, concluiu.