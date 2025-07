Moradores do Rio Cruzeiro do Vale terão acesso itinerante de saúde durante uma semana

Durante sete dias, os moradores do Rio Cruzeiro do Vale terão acesso a uma gama de serviços médicos, odontológicos e de enfermagem com direito a serviços de vacinação, distribuição de medicamentos e procedimentos essenciais em Saúde em mais um itinerante da Secretaria de Saúde.

No total, 08 (oito) comunidades rurais serão sede de ações cujo objetivo é aproximar o poder público das pessoas garantindo direitos básicos e essências de acesso a bens e serviços. O atendimento teve início nesta Sexta-feira (04), e finaliza dia 09, quarta-feira.

“Nossa meta é chegar onde o povo está. A saúde precisa estar presente nas comunidades, nas margens dos rios, nos ramais. Estamos trabalhando para isso”, destacou o prefeito César Andrade.

Para a Secretária de Saúde, o objetivo da ação é atender o maior número de pessoas possíveis. “Temos remédios e materiais. Vamos atender a todos e a quem precisar”, garantiu.