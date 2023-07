Moradores da Boca do Moa comemoram serviços da prefeitura para recuperar ramal da comunidade

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou a recuperação do ramal da Boca do Moa. Os moradores da comunidade, que ficam isolados no período de inverno, afirmam que a estrada é fundamental para facilitar o acesso à cidade.

Durante o período chuvoso, o ramal da Boca do Moa fica intransitável. O local é de várzea e a estrada fica inundada com a cheia do rio Juruá. Somente no período de verão, é possível recuperar a via e a prefeitura passou a realizar os serviços durante esta semana. A meta da prefeitura é deixar a via pronta para o trânsito de veículos até a próxima semana.

“É um ramal que atende dezenas de famílias e, mesmo sendo apenas para tráfego durante um período do ano, decidimos por recuperar, pois facilita durante o verão a vida de quem mora na comunidade”, disse o prefeito Zequinha Lima.

A população da Boca do Moa aguarda com expectativa a conclusão dos serviços. A aposentada Maria de Fátima não escondeu a felicidade ao ver as máquinas da prefeitura começando os trabalhos.

“Que beleza! Com a abertura do ramal fica muito bom pra mim que agora vou poder vir da rua com minha filha. Vamos encostar de carro aqui pertinho”, comemorou a idosa.

A dona de casa Maria de Nazaré também não escondeu que está ansiosa para poder chegar do mercado trazendo a feira de carro.

“Agora o carro vai chegar até aqui com a gente, trazendo a nossa alimentação que a gente compra na cidade. Graças à Deus que estão arrumando nossa ramal e isso melhora muito pra nós”, falou Nazaré.