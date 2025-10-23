Tudo Sobre Política II
Milca Santos representa Cruzeiro do Sul na 14ª Conferência Estadual de Assistência Social
Cruzeiro do Sul participa na 14ª Conferência Estadual de Assistência Social – Foto: Assessoria
A Secretária de Assistência Social e Cidadania de Cruzeiro do Sul, Milca Santos, participa da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, realizada no auditório da Universidade Unimeta, em Rio Branco. O evento foi aberto pelo governador Gladson Cameli nesta quarta, 22, e prossegue até quinta-feira, 23, com a presença de conselheiros,gestores e usuários do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, a conferência propõe uma reflexão sobre a evolução do Sistema e a relevância desta política pública, que visa transformar vidas e promover a inclusão social.
“Participar dessa 14ª Conferência Estadual de Assistência Social é uma grande honra, pois reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento do SUAS e a garantia dos direitos socioassistenciais em todo o Acre. O tema deste ano nos convida a refletir sobre duas décadas de uma política pública que tem sido um instrumento de inclusão, solidariedade e transformação social”, pontuou a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Cruzeiro do Sul, Milca Santos.
Ela destacou que em Cruzeiro do Sul, a gestão do prefeito Zequinha Lima tem se dedicado a fortalecer a rede de assistência social, ampliando o acesso dos usuários do SUAS e promovendo a profissionalização da equipe. “Esta conferência nos motiva a continuar lutando por uma assistência social que atenda a todos, não apenas aqueles em situação de vulnerabilidade. O SUAS é um direito do cidadão, é uma política abrangente, e precisamos aplicá-la com eficiência e coragem”, concluiu.
Veja a programação desta quinta-feira:
08h00 – 08h30 – Apresentação Cultural
08h30 – 09h30 – Painel III
Palestra e Apresentação dos Eixos IV e V
09h30 – 10h00 – Coffee Break
10h00 – 12h30 – Momento de Construir – Trabalhos em Grupo
12h30 – 13h45 – Almoço
13h45 – 14h00 – Apresentação Cultural
14h00 – 16h00 – Apresentação e votação das propostas e Moções
16h00 – 17h00- Eleição de Delegados para Conferência Nacional
17h00 – 17h30 – Mesa de Encerramento
Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Departamento de Limpeza Pública em parceria com a Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços, ECOPS, continua com os serviços de manutenção e limpeza dos cemitérios das vilas e cidade.
45 homens realizam os serviços de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e pintura de túmulos. No perímetro urbano os serviços são realizados boa cemitérios São João Batista, no centro e o Jardim da Paz, na Estrada Nova Olinda. Haverá também a jardinagem e pintura.
Os serviços de roçagem nos cemitérios das vilas Assis Brasil e Santa Rosa foram finalizados pela gestão e a retirada de entulhos foi realizado pelo Deracre. Os cemitérios das vilas São Pedro, Santa Luzia e demais também receberão os serviços de limpeza e retirada de entulhos para o Dia dos Finados.
“É a gestão do prefeito Zequinha Lima zelando pela memória dos nossos entes queridos”, cita Edna Fonseca, Secretária Municipal de Clima, Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Fábio Novo, Coordenador do Departamento de Limpeza Pública do município destaca que que nas duas próximas semanas os serviços serão intensificados.
“Estaremos nos próximos dias intensificando os serviços dos cemitérios para que no Dia dos Finados as pessoas possam visitar seus entes queridos e encontrar tudo limpo e organizado. Além da roçagem haverá a retirada de todo o entulho e pintura dos mútulos. São mais de 45 homens atuando neste momento”, pontuou Novo.
Milca Santos representa Cruzeiro do Sul na 14ª Conferência Estadual de Assistência Social
