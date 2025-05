Mesmo no fim de semana, Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém ritmo acelerado em obras na cidade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue a todo vapor com as ações da Secretaria Municipal de Obras, em pleno final de semana. Três frentes de trabalho atuam neste sábado, 10, realizando reparos e melhorias em diferentes pontos da cidade, com foco na recuperação de ruas, calçadas e sistemas de drenagem.

Na Avenida Lauro Muller, uma das principais vias da cidade, os operários trabalham na recuperação de calçadas que foram danificadas pelas chuvas dos últimos dias. Crateras se formaram em diversos trechos, exigindo intervenção imediata. O serviço envolve o preenchimento com alvenaria, reconstrução de meio-fio e nivelamento para garantir a segurança dos pedestres.

Uma segunda equipe atua na Avenida Lauro Muller, onde uma tubulação de água foi rompida, causando transtornos à população. Máquinas estão sendo utilizados na retirada de material, conserto da encanação e posterior fechamento do solo, que será novamente asfaltado.

Já no Loteamento Jardim Primavera, uma terceira frente de serviço se dedica à terraplanagem e à aplicação de camada vegetal em diversas ruas do bairro. As ações visam corrigir trechos danificados e melhorar as condições de tráfego e drenagem das vias locais.

O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, destacou a importância das ações realizadas neste sábado. “Mesmo no final de semana, estamos com nossas equipes nas ruas porque sabemos da urgência desses reparos. É um compromisso da gestão com a qualidade de vida da população. Não podemos esperar a segunda-feira quando se trata de segurança e mobilidade”, afirmou.