Mesmo com chuvas Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém mais de cinco frentes de serviço

Obras incluem recuperação de vias, limpeza de bueiros e aplicação de asfalto em diversos bairros da cidade – Foto: Assessoria

(Assessoria) – Mesmo com o período chuvoso, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue executando uma série de obras em diferentes pontos do município.Por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, mantém mais de cinco frentes de serviço contemplando ações de recuperação de ruas, tapa-buracos, limpeza, desobstrução de sarjetas e aplicação de asfalto em faixas elevadas.

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Alves, os trabalhos estão sendo realizados de forma contínua para minimizar os transtornos causados pelas chuvas e garantir melhores condições de trafegabilidade e drenagem urbana.

“Nós estamos com frentes de serviço lá nos Índios da Br 364, no Campinas, onde haverá um festival. As equipes estão realizando serviços de limpeza e roçagem. Também estamos atuando com a aplicação de asfalto na faixa elevada do bairro da Várzea. Além disso, seguimos recuperando ruas e tapando buracos, nos locais como no bairro Cobal, Remanso e Alumínio e também estamos realizando a desobstrução de sarjeta da Avenida 28 de setembro no bairro Escola Técnica”, destacou o secretário.

Alves ressaltou ainda que o trabalho de manutenção é diário e essencial para o bom funcionamento do sistema de drenagem.

“Todos os dias nossas equipes fazem o desentupimento de bueiros e a limpeza de córregos e sarjetas, principalmente onde há desabamentos”, completou.