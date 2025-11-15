Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
Tudo Sobre Política II

Mentes Azuis apresenta resultados e emociona público em evento no Centro Cultural de Brasiléia

Publicados

15 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Brasiléia realiza Culminância do Programa Mentes Azuis e destaca avanços no desenvolvimento de crianças e jovens – Foto: Assessoria/ Secom

A Culminância do Programa Mentes Azuis foi realizada no Centro Cultural de Brasiléia, reunindo estudantes, educadores, familiares e representantes da FAPAC Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre. O encontro marcou a apresentação dos avanços e resultados alcançados pela iniciativa no município.

O evento contou com a presença do mentor do programa no Acre, Moisés Diniz, da professora Vanilda Galli, que atua como consultora técnica, e de Evanuze Alves, mentora responsável pelo desenvolvimento das ações em Brasiléia. Para o público presente, o momento representou a consolidação de um trabalho que tem ganhado destaque na área educacional.

A programação envolveu diversas apresentações culturais. Entre elas, uma performance de música e expressão corporal realizada pelos alunos atípicos da escola Ruy Lino, emocionando o público. Também houve apresentação de dança e interpretação da jovem Pricila Ramos Galli, além de uma participação musical conduzida pelo gestor da Escola de Tempo Integral, Elson Dias Dantas, em parceria com o músico Carlos Oliveira.

Leia Também:  Em parceria com Caixa Econômica Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança Programa de Microcrédito Rural

Durante a cerimônia, foram divulgados os resultados parciais da pesquisa associada ao programa, que apontam impactos positivos no desenvolvimento intelectual e emocional das crianças e jovens envolvidos. Segundo a equipe técnica, os dados reforçam a importância de manter e ampliar iniciativas que favoreçam o pensamento crítico, a criatividade e o bem-estar socioemocional dos estudantes.

Tudo Sobre Política II

Prefeito Sérgio Lopes celebra 2º melhor IQEM do Acre conquistado por Epitaciolândia

Publicados

1 hora atrás

em

15 de novembro de 2025

Por

Epitaciolândia conquista 2º melhor Índice de Qualidade do Ensino Municipal do Acre em 2024.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, anunciou uma excelente notícia para a população: o município alcançou o 2º melhor Índice de Qualidade do Ensino Municipal (IQEM) de todo o estado do Acre em 2024. O resultado consolida o bom desempenho da educação local, que já havia garantido o 1º lugar nos anos de 2022 e 2023.

De acordo com o prefeito, a nova posição reforça o compromisso da gestão com a melhoria do ensino e evidencia o esforço conjunto de toda a comunidade escolar. O IQEM é um indicador fundamental porque influencia diretamente a partilha dos recursos do ICMS destinados pelo Governo do Estado. Quanto melhor o índice, maior é o valor recebido pelo município.

Com o excelente desempenho deste ano, Epitaciolândia garantirá um incremento importante na receita, que segundo Sérgio Lopes será 100% investido novamente na educação municipal, fortalecendo estruturas, capacitações e ações pedagógicas.

O prefeito destacou ainda que o resultado é fruto do trabalho dedicado da equipe da Secretaria Municipal de Educação, professores, gestores e estudantes. “Essa conquista é de todos nós e prova que estamos no caminho certo, trabalhando por você e para você”, afirmou.

Leia Também:  Prefeitura de Assis Brasil inicia construção de tanques e açudes e prefeito visita primeira obra do programa

Veja o vídeo no Instagram:

COMENTE ABAIXO:
