Mentes Azuis apresenta resultados e emociona público em evento no Centro Cultural de Brasiléia
Brasiléia realiza Culminância do Programa Mentes Azuis e destaca avanços no desenvolvimento de crianças e jovens – Foto: Assessoria/ Secom
A Culminância do Programa Mentes Azuis foi realizada no Centro Cultural de Brasiléia, reunindo estudantes, educadores, familiares e representantes da FAPAC Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre. O encontro marcou a apresentação dos avanços e resultados alcançados pela iniciativa no município.
O evento contou com a presença do mentor do programa no Acre, Moisés Diniz, da professora Vanilda Galli, que atua como consultora técnica, e de Evanuze Alves, mentora responsável pelo desenvolvimento das ações em Brasiléia. Para o público presente, o momento representou a consolidação de um trabalho que tem ganhado destaque na área educacional.
A programação envolveu diversas apresentações culturais. Entre elas, uma performance de música e expressão corporal realizada pelos alunos atípicos da escola Ruy Lino, emocionando o público. Também houve apresentação de dança e interpretação da jovem Pricila Ramos Galli, além de uma participação musical conduzida pelo gestor da Escola de Tempo Integral, Elson Dias Dantas, em parceria com o músico Carlos Oliveira.
Durante a cerimônia, foram divulgados os resultados parciais da pesquisa associada ao programa, que apontam impactos positivos no desenvolvimento intelectual e emocional das crianças e jovens envolvidos. Segundo a equipe técnica, os dados reforçam a importância de manter e ampliar iniciativas que favoreçam o pensamento crítico, a criatividade e o bem-estar socioemocional dos estudantes.
Prefeito Sérgio Lopes celebra 2º melhor IQEM do Acre conquistado por Epitaciolândia
Epitaciolândia conquista 2º melhor Índice de Qualidade do Ensino Municipal do Acre em 2024.
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, anunciou uma excelente notícia para a população: o município alcançou o 2º melhor Índice de Qualidade do Ensino Municipal (IQEM) de todo o estado do Acre em 2024. O resultado consolida o bom desempenho da educação local, que já havia garantido o 1º lugar nos anos de 2022 e 2023.
De acordo com o prefeito, a nova posição reforça o compromisso da gestão com a melhoria do ensino e evidencia o esforço conjunto de toda a comunidade escolar. O IQEM é um indicador fundamental porque influencia diretamente a partilha dos recursos do ICMS destinados pelo Governo do Estado. Quanto melhor o índice, maior é o valor recebido pelo município.
Com o excelente desempenho deste ano, Epitaciolândia garantirá um incremento importante na receita, que segundo Sérgio Lopes será 100% investido novamente na educação municipal, fortalecendo estruturas, capacitações e ações pedagógicas.
O prefeito destacou ainda que o resultado é fruto do trabalho dedicado da equipe da Secretaria Municipal de Educação, professores, gestores e estudantes. “Essa conquista é de todos nós e prova que estamos no caminho certo, trabalhando por você e para você”, afirmou.
POLÍTICA
Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política
Veja o vídeo: O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o...
Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década
UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução A corrida pela reitoria da Universidade Federal...
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
POLÍCIA
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
EDUCAÇÃO
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhou de perto um treino especial da Academia Leão Dourado, coordenada pelo sensei Amarildo...
Interclasse reúne escolas municipais de Brasiléia em um dia de integração, esporte e aprendizado
O espírito esportivo e a integração marcaram o Interclasse 2025 dos alunos do 5º ano das Escolas Municipais Rui Lino,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
