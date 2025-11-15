Mentes Azuis apresenta resultados e emociona público em evento no Centro Cultural de Brasiléia

Brasiléia realiza Culminância do Programa Mentes Azuis e destaca avanços no desenvolvimento de crianças e jovens – Foto: Assessoria/ Secom

A Culminância do Programa Mentes Azuis foi realizada no Centro Cultural de Brasiléia, reunindo estudantes, educadores, familiares e representantes da FAPAC Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre. O encontro marcou a apresentação dos avanços e resultados alcançados pela iniciativa no município.

O evento contou com a presença do mentor do programa no Acre, Moisés Diniz, da professora Vanilda Galli, que atua como consultora técnica, e de Evanuze Alves, mentora responsável pelo desenvolvimento das ações em Brasiléia. Para o público presente, o momento representou a consolidação de um trabalho que tem ganhado destaque na área educacional.

A programação envolveu diversas apresentações culturais. Entre elas, uma performance de música e expressão corporal realizada pelos alunos atípicos da escola Ruy Lino, emocionando o público. Também houve apresentação de dança e interpretação da jovem Pricila Ramos Galli, além de uma participação musical conduzida pelo gestor da Escola de Tempo Integral, Elson Dias Dantas, em parceria com o músico Carlos Oliveira.

Durante a cerimônia, foram divulgados os resultados parciais da pesquisa associada ao programa, que apontam impactos positivos no desenvolvimento intelectual e emocional das crianças e jovens envolvidos. Segundo a equipe técnica, os dados reforçam a importância de manter e ampliar iniciativas que favoreçam o pensamento crítico, a criatividade e o bem-estar socioemocional dos estudantes.