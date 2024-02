Melhor do Acre: Saúde de Brasiléia atinge 1º lugar no Ranking do Previne Brasil com nota recorde 9,67

A prefeita Fernanda Hassem fecha o mês de janeiro com chave de ouro ao receber a notícia do Ministério da Saúde, que o município de Brasiléia tem os melhores indicadores de saúde dentre os 22 municípios do Acre.

Os dados são levantados por quadrimestre, e Brasiléia atingiu a maior nota desde que o programa foi criado em 2019, alcançando média recorde de 9,67, trabalho esse reconhecido pela gestora à dedicação dos servidores da saúde municipal coordenada pelo ex-secretário Francélio Barbosa, que foi chamado para uma nova missão na atual gestão, mas aguardava o resultado esperançoso pelos trabalhos que sua equipe desempenhava nas Unidades Básicas de Saúde.

Ao anunciar os números à prefeita Fernanda Hassem, o ex-secretário fez questão de destacar a sensação do dever cumprido. “Estou muito feliz, estamos em primeiro lugar no Previne Brasil, a senhora pediu o primeiro lugar e nós corremos atrás, e com a dedicação da equipe, está aí o resultado, estamos em primeiro lugar para a honra e glória do Senhor e é mérito de todos. Saio com a sensação de dever cumprido por ter contribuído em colocar nossa saúde em primeiro lugar”, disse ele.

Fernanda Hassem consegue mais uma façanha, quebrando os paradigmas de que o segundo mandato de um gestor é de menos trabalho. A prefeita tem intensificado as atividades no município, e o desfecho do Previne Brasil, colocando a cidade no topo da lista como melhor saúde do Acre, representa a boa colheita das sementes plantadas por uma equipe comprometida com o que faz.

Com agenda extensa nesta quarta-feira, 31 de janeiro, a gestora brasileense pediu um tempinho nos trabalhos para agradecer o desempenho da turma da saúde. “Quero agradecer o secretário Francélio que esteve à frente desses trabalhos, mas eu queria aqui estender minha gratidão a todos os funcionários da saúde, às nossas Unidades de Saúde, que não mediram esforços e que essa colocação no Previne Brasil só nos impulsiona a trabalhar cada vez mais. estou muito feliz, é nosso último ano e eu estou fazendo aquilo que prometi para a população, trabalhar e trabalhar mais, e diferente de todo mundo que no segundo mandato cruza os braços, nós estamos é arregaçando as mangas das camisas e trabalhando incansavelmente”, destacou a prefeita.

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como ampliação do horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de saúde bucal, informatização (Informatiza APS), equipes de Consultório na Rua, equipes que estão como campo.