RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso visitam aldeia Kuntanawa e reforçam apoio a projeto Copa das Árvores

Publicados

22 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

A deputada estadual Maria Antônia, acompanhada do esposo, o ex-prefeito Deda, e do deputado federal Eduardo Velloso esteve neste fim de semana em Marechal Thaumaturgo, onde aproveitou a agenda para visitar a aldeia do líder indígena Haru Kuntanawa, no Alto Juruá. A visita reforça a parceria construída entre a parlamentar e o povo Kuntanawa, especialmente após o apoio direto da deputada ao projeto Copa das Árvores, idealizado por Haru.

Em julho, Haru esteve na casa de Maria Antônia, em Rio Branco, para agradecer pela emenda de R$ 20 mil destinada pela deputada ao projeto — um movimento que nasceu “do coração da floresta”, com o propósito de unir povos indígenas e comunidades ribeirinhas por meio do esporte e da preservação ambiental. A iniciativa combina competições de futebol com ações de reflorestamento, incentivo à produção de mudas, recuperação de áreas degradadas e educação ambiental, fortalecendo a relação das comunidades com a sustentabilidade e a cultura tradicional.

Desta vez, a deputada fez questão de ir pessoalmente até a aldeia para conhecer de perto o impacto do projeto e a rotina das famílias envolvidas. Maria Antônia foi recebida com carinho e hospitalidade por Haru e sua esposa — que é norte-americana e também atua na defesa das pautas socioambientais ao lado do líder indígena.

Leia Também:  Prefeito Carlinhos do Pelado recebe presidente reeleito da AMOPREB e reforça parceria para desenvolvimento regional

Durante a visita, a deputada destacou a importância de fortalecer iniciativas conduzidas pelos próprios povos da floresta, especialmente aquelas que unem identidade cultural, preservação e inclusão social. “O projeto Copa das Árvores mostra que a transformação nasce de dentro das comunidades. É uma iniciativa que merece ser reconhecida, apoiada e ampliada”, afirmou.

A presença de Maria Antônia na aldeia reforça seu compromisso com o Alto Juruá e com políticas públicas que valorizam tanto o desenvolvimento sustentável quanto as tradições dos povos originários. A parceria com Haru Kuntanawa é mais um exemplo do trabalho da parlamentar para promover ações que unem cuidado ambiental, esporte e fortalecimento cultural.

Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo Sobre Política II

Prefeito Salatiel Magalhães prioriza melhoria de ramais para população rural de Rodrigues Alves

Publicados

5 minutos atrás

em

23 de novembro de 2025

Por

(Assessoria) – O Prefeito Salatiel Magalhães demonstrou hoje (Dia) um compromisso contínuo com a infraestrutura rural do município, acompanhando de perto os esforços da Secretaria de Obras nos ramais de Rodrigues Alves. O foco da ação é garantir a mobilidade e o suporte econômico para a população que reside no campo, mesmo durante o período de chuvas intensas.

O Prefeito Magalhães fez questão de acompanhar a equipe da Secretaria de Obras e fiscalizar o trabalho em andamento. “Sabemos que o período de chuvas impõe grandes desafios, mas o trabalho não pode parar. Nossa equipe de Obras está na linha de frente, demonstrando garra e dedicação,” afirmou o Prefeito.

Esforço Contra a Intempérie

A principal meta dos trabalhos atuais é melhorar a trafegabilidade dos ramais. A condição das vias é crucial para o acesso a serviços essenciais e, principalmente, para o escoamento da produção da agricultura familiar, que sustenta grande parte da economia local.

“Manter os ramais em boas condições é uma prioridade, pois impacta diretamente na vida de quem vive na zona rural. É preciso garantir que nossos produtores consigam movimentar seus produtos e que a população rural tenha o direito de ir e vir respeitado, com mais segurança e conforto,” destacou o Prefeito Salatiel Magalhães.

Leia Também:  Prefeito Salatiel Magalhães prioriza melhoria de ramais para população rural de Rodrigues Alves

O acompanhamento direto pelo Prefeito reforça a política da gestão de manter o serviço público presente em todas as regiões do município, assegurando que o desenvolvimento e o bem-estar cheguem da área urbana até as comunidades mais distantes.

POLÍTICA

Política2 dias atrás

Retirada de tarifa dos EUA impulsiona produtos do Acre, e presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra vitória diplomática

Após derrubar tarifaço, Jorge Viana projeta salto histórico das exportações do Acre para os EUA A retirada da tarifa de...
Política2 dias atrás

TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos

Tribunal de Contas realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco. O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)...
Política3 dias atrás

Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC

Auditora fiscal Micheline Neves Pereira é eleita presidente do Sindifisco-AC. A auditora fiscal Micheline Neves Pereira foi eleita por aclamação...

POLÍCIA

Polícia4 dias atrás

Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia

Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Polícia1 semana atrás

Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco

Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Polícia2 semanas atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...

EDUCAÇÃO

Educação5 dias atrás

Consciência Negra: Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva educação antirracista para alunos do município

Em comemoração ao mês da Consciência Negra, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Políticas...
Educação1 semana atrás

Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil

Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Educação2 semanas atrás

Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”

Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso2 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte4 dias atrás

Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Esporte6 dias atrás

Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
Esporte1 semana atrás

Brasiléia vive fim de semana de grandes emoções com finais do Viva Vôlei e títulos para Brasiléia e Vitra

Brasiléia celebra finais emocionantes do Viva Vôlei com vitórias das equipes Brasiléia e Vitra. O ginásio de esportes de Brasiléia...

