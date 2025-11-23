Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção

A deputada estadual Maria Antônia, ao lado do esposo Dêda, e em parceria com o deputado federal Eduardo Velloso, realizou uma emocionante festa de Natal antecipado para as famílias da Vila Redenção, no município de Marechal Thaumaturgo. O evento reuniu crianças, jovens e adultos em um momento marcado pela alegria, união e espírito natalino.

Marechal Thaumaturgo é um dos municípios isolados do Acre, onde a logística para realização de ações sociais é mais complexa devido às dificuldades de acesso. Ainda assim, os dois parlamentares demonstraram empenho e sensibilidade ao garantir que a celebração acontecesse, reafirmando a disposição de ambos em contribuir com iniciativas que levem benefícios concretos às comunidades locais.

A festa contou com atividades recreativas, distribuição de presentes e momentos de integração entre a comunidade e os parlamentares. A iniciativa reforça o compromisso de Maria Antônia e Eduardo Velloso com ações sociais que valorizam as famílias acreanas, especialmente em regiões de difícil acesso.

Durante o encontro, os parlamentares reafirmaram o compromisso de seguir trabalhando pelo município. A deputada Maria Antônia destacou: “Vivemos uma noite cheia de energia, brincadeiras e muita alegria com as famílias da comunidade. Foi lindo demais celebrar esse momento especial em Marechal Thaumaturgo! Minha gratidão à equipe envolvida neste evento, em nome dos meus amigos Atilon e Luzely”.

O deputado Eduardo Velloso também ressaltou seu compromisso com a região: “A população de Marechal Thaumaturgo pode contar comigo. Mesmo com as dificuldades logísticas, estaremos sempre presentes, buscando recursos e alternativas que melhorem a vida das famílias deste município tão especial do nosso Acre.”

A festa foi recebida com entusiasmo pelos moradores, que agradeceram a atenção e o carinho dedicados à Vila Redenção. A ação consolida a presença dos parlamentares no município e fortalece a promessa de seguir trabalhando pelas necessidades e demandas de Marechal Thaumaturgo.