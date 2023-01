Marechal Thaumaturgo recebe pessoas de todo Juruá, para celebração do 79º novenário de São Sebastião

A cidade de Marechal Thaumaturgo tem 18 mil habitantes e fica localizada na última fronteira do Brasil com Peru, tendo acesso pelo Rio Juruá e também via aérea.

A cidade tem a segunda maior festa religiosa do Vale do do Juruá, que celebra o padroeiro São Sebastião, que só fica trás do novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul.

Dos dias 10 a 21 de Janeiro, a cidade costuma receber centenas de romeiros, que chegam de todos os locais, vendedores e turistas que lotam a cidade para participar das festividades.

A covid-19 havia deixado a festa um pouco morna, mas agora retoma com força e a expectativa é de um grande público nos dias de encerramento e principalmente na procissão dia 20, última noite de novena.

A toda hora chegam barcos de Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e de várias comunidades ribeirinhas. São pessoas que na maioria das vezes vem agradecer pelas bençãos recebidas, e renovar os votos de suas presses.

Além de Thaumaturgo, as cidades de Xapuri, Mâncio Lima, Epitaciolândia e Jordão, também festejam o novenário de São Sebastião.