Mais de três mil crianças participam de festa realizada pela Prefeitura de Rodrigues Alves para celebrar o Dia das Crianças

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, lançou nesta quinta-feira, 13, o projeto intitulado “Mutirão Construindo com Você”, que visa recuperar ruas, calçadas e espaços públicos com a participação da comunidade. A rua Francisca Amélia foi a primeira a ser contemplada com o projeto.

“Por determinação do nosso prefeito estamos aqui com todas nossas equipes mobilizadas para cumprir essa missão. Hoje estamos contando com a participação de outras secretarias e também da comunidade”, comentou Reginaldo Martins, vice-prefeito e Secretário de Obras.

O pastor Osias Santana, presidente das Assembleias de Deus de Rio Branco em Assis Brasil, comemorou a pavimentação da rua onde fica a sede da sua igreja.

“Eu louvo a Deus pela vida do nosso prefeito e toda sua equipe. Agora nossos irmãos e irmãs poderão chegar ao nosso templo sede com mais facilidade e sem sujar os sapatos de lama”, comemorou.

O prefeito Jerry acompanhou de perto os trabalhos e agradeceu o apoio do Governo do Estado.

“Para tocar esse projeto nós temos a parceria do Governo do Estado, por meio do Deracre que está fornecendo parte do material. A mão de obra é com nossa equipe e também com os moradores das ruas que serão atendidas. Juntos vamos reconstruindo nossa cidade”, disse Correia.