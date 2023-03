Mais de 80 famílias de área de risco já foram retiradas e levadas para os abrigos em Epitaciolândia

Como esperado, as águas do Rio Acre já está atingindo as famílias de residem na parte baixa do município de Assis Brasil, cerca de 36 famílias já tiveram que deixar suas casas devido o transbordamento do rio e foram lavadas para casas de parentes e para o Ginásio do município que está servindo de abrigo nesse momento difícil.

Pelo menos 3 pontos da Cidade estão alagados e antes mesmo de Assis Brasil alagar, o prefeito Jerry Correia juntamente com toda a sua equipe já se organizaram e estão desde a madrugada prestando assistência às famílias que quiseram sair de suas casas antes que a água invadisse e as famílias que foram atingidas.

O gestor mobilizou uma equipe para ficar toda a madrugada com o suporte dos veículos e viaturas para atender as vítimas da alagação. Jerry também pediu a contribuição da população para que se voluntarie e façam doações de roupas, calçados, alimentos e até mesmo seus veículos para ajudar as famílias atingidas pela cheia.

A Defesa Civil segue acompanhando o nível das águas do Rio e informando as condições em que estão enfrentando.

Veja abaixo os vídeos e as fotos:

Prefeito convoca população para ajudar famílias atingidas pela cheia do Rio Acre pic.twitter.com/SwttWCT9dZ — 3 de Julho Notícias (@3dejulhonoticia) March 25, 2023