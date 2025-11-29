Lucélia Borges participa do I Encontro da Associação Teabraçamos e reforça compromisso com a causa do autismo

Lucélia Borges participa do I Encontro da Associação TEABRAÇAMOS

A vereadora Lucélia Borges participou, nesta semana, do I Encontro da Associação TEABRAÇAMOS – Transtorno do Espectro Autista (TEA), evento que marcou um avanço importante na promoção de políticas de inclusão e no apoio às pessoas autistas e suas famílias no município.

Reconhecida como uma das madrinhas da associação, Lucélia destacou a relevância do encontro para ampliar o diálogo entre famílias, profissionais, instituições e o poder público. Segundo ela, a união de esforços é essencial para garantir direitos, promover acolhimento e fortalecer ações voltadas ao autismo.

Durante a programação, foram debatidos temas como diagnóstico precoce, inclusão escolar, acesso a serviços especializados e a necessidade de uma rede de apoio eficiente. A vereadora reafirmou seu compromisso com a causa e garantiu que seguirá atuando para fortalecer políticas públicas que assegurem dignidade e oportunidades às pessoas com TEA.

“É uma honra ser madrinha da TEABRAÇAMOS e caminhar ao lado de famílias que lutam diariamente pela inclusão. Este encontro reforça que, juntos, podemos avançar muito mais”, declarou Lucélia Borges.

O I Encontro da TEABRAÇAMOS consolida a associação como um espaço de acolhimento, representatividade e informação, reafirmando o compromisso coletivo com uma sociedade mais justa, humana e inclusiva.