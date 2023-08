Liga de Futebol e Prefeitura de Cruzeiro do Sul dão início ao Campeonato da Primeira Divisão

Assessoria – Teve início na noite de sábado, 29, no estádio Cruzeirão, o Campeonato Cruzeirense de Futebol da Primeira Divisão de Cruzeiro do Sul. A competição começou com o torneio início disputado pelas 10 equipes que vão lutar pelo título deste ano.

Participam do campeonato as equipes do América, Estrela do Juruá, Boca Junior, Cruzeiro, Força Jovem, Grêmio, Juruá, São Cristóvão, União São João e Ideal. Este ano a Prefeitura de Cruzeiro do Sul está investindo R$ 17 mil em dinheiro na premiação do Campeonato. Deste valor, R$10 mil será para o campeão e R$ 7 mil para o vice-campeão.

Na disputa do torneio início o Boca Junior levou a melhor. A venceu na final o Ideal por 3 a 2, nos pênaltis, e levou a premiação de R$ 1.500 reais, o segundo lugar do torneio ficou com R$ 1 mil.

“O Prefeito Zequinha, desde o começo da gestão, estabeleceu como política pública a valorização do esporte e assim tem sido. E hoje está aqui dando início ao campeonato de 2023 é uma grande alegria para todos nós ” Disse o vice-prefeito Henrique Afonso.

A primeira rodada do Campeonato começa nesta terça-feira dia 1⁰ de agosto com dois jogos. O atual campeão Ideal recebe o América que subiu no ano passado da segunda, para a primeira divisão. A partida está marcada para as 18:30 horas.

O segundo jogo será entre União São João e Juruá. O confronto está marcado para as 20h, todos os jogos acontecem no estádio Cruzeirão.