Junto com a prefeitura, programa Juntos Pelo Acre leva atendimento e cidadania para população da zona rural de Brasiléia

O governo do Acre promove neste sábado, 18, o Juntos Pelo Acre no km 68, zona rural de Brasiléia, ação social por meio da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que levará serviços gratuitos de saúde e cidadania à população.

A atividade idealizada pela vice governadora e titular da pasta, Mailza Assis, em parceria com a prefeitura do município, acontece na escola Francisco Germano da Silva, das 7 às 17h.

Durante todo o dia, serão ofertados pela SEASDH o Registro Civil com emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, questões do Bolsa Família, oficinas culinárias, serviços de autocuidado com maquiagens, Vestuário Social com entrega de mais de mil kits de roupas e recreação infantil.

A prefeitura disponibiliza especialistas médicos em clínico geral, neuropediatra, ginecologista, fonoaudiólogo, oftalmologista, psicólogo, teste rápido, teledermato, PCCU, eletrocardiograma, vacinação, farmácia com distribuição de medicamentos, dentre outros.

O atendimento é por ordem de chegada. Importante estar com documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS, e quem tiver pedidos de exames, levar para os encaminhamentos.

Será um dia dedicado ao bem-estar e ao acesso a direitos, com serviços para todos.

Serviço

Juntos Pelo Acre e prefeitura de Brasiléia com ação social e de saúde

Data: 18 de outubro de 2025

Horário: 7h às 17h (dia todo)

Local: escola Francisco Germano da Silva, km 68