Jerry troca experiências com gestor de Acrelândia e visita viveiro que fornecerá mudas de café para Assis Brasil

Em visita ao município de Acrelândia, o prefeito Jerry Correia cumpriu uma agenda produtiva com dois importantes objetivos: trocar experiências com o prefeito Olavinho e visitar a empresa responsável pela produção das mudas de café que serão enviadas a Assis Brasil.

O prefeito Jerry foi recebido pelo colega Olavinho, que esteve recentemente em Assis Brasil durante a Expo Fronteira 2025. Durante o encontro, os dois gestores conversaram sobre projetos e iniciativas voltadas para o fortalecimento da agricultura. Jerry também percorreu com Olavinho ramais da zona rural, conhecendo de perto experiências bem-sucedidas nas cadeias de produção de leite, café e banana.

“Acrelândia tem se destacado como referência na produção agrícola do Acre, e o prefeito Olavinho vem realizando um grande trabalho, sendo reeleito com uma das maiores votações do estado. Essa visita foi uma oportunidade para levar novas ideias e tecnologias para Assis Brasil”, destacou o prefeito Jerry Correia.

Outro ponto da agenda foi a visita à empresa Rondon Verde, vencedora do processo licitatório para o fornecimento de mudas de café destinadas a produtores de Assis Brasil. As mudas estão sendo produzidas com tecnologia de última geração, e a iniciativa já ultrapassa meio milhão de mudas doadas aos produtores locais, com o apoio do senador Sérgio Petecão.

De acordo com o prefeito, as mudas serão distribuídas tanto para agricultores que já cultivam café quanto para novos produtores interessados em ingressar na cadeia produtiva.

“A visita foi de trabalho e aprendizado. Acrelândia é um exemplo de gestão eficiente no setor agrícola, e estamos levando para Assis Brasil novas ideias que vão fortalecer ainda mais o nosso produtor rural”, concluiu Jerry.