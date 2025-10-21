Tudo Sobre Política II
Jerry troca experiências com gestor de Acrelândia e visita viveiro que fornecerá mudas de café para Assis Brasil
Tudo Sobre Política II
Em visita ao município de Acrelândia, o prefeito Jerry Correia cumpriu uma agenda produtiva com dois importantes objetivos: trocar experiências com o prefeito Olavinho e visitar a empresa responsável pela produção das mudas de café que serão enviadas a Assis Brasil.
O prefeito Jerry foi recebido pelo colega Olavinho, que esteve recentemente em Assis Brasil durante a Expo Fronteira 2025. Durante o encontro, os dois gestores conversaram sobre projetos e iniciativas voltadas para o fortalecimento da agricultura. Jerry também percorreu com Olavinho ramais da zona rural, conhecendo de perto experiências bem-sucedidas nas cadeias de produção de leite, café e banana.
“Acrelândia tem se destacado como referência na produção agrícola do Acre, e o prefeito Olavinho vem realizando um grande trabalho, sendo reeleito com uma das maiores votações do estado. Essa visita foi uma oportunidade para levar novas ideias e tecnologias para Assis Brasil”, destacou o prefeito Jerry Correia.
Outro ponto da agenda foi a visita à empresa Rondon Verde, vencedora do processo licitatório para o fornecimento de mudas de café destinadas a produtores de Assis Brasil. As mudas estão sendo produzidas com tecnologia de última geração, e a iniciativa já ultrapassa meio milhão de mudas doadas aos produtores locais, com o apoio do senador Sérgio Petecão.
De acordo com o prefeito, as mudas serão distribuídas tanto para agricultores que já cultivam café quanto para novos produtores interessados em ingressar na cadeia produtiva.
“A visita foi de trabalho e aprendizado. Acrelândia é um exemplo de gestão eficiente no setor agrícola, e estamos levando para Assis Brasil novas ideias que vão fortalecer ainda mais o nosso produtor rural”, concluiu Jerry.
Tudo Sobre Política II
Jerry Correia reforça parceria com o Governo do Estado para fortalecer a produção agrícola em Assis Brasil
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve nesta terça-feira (21) na Secretaria de Agricultura (Seagri) do Governo do Estado do Acre, onde foi recebido pelo secretário adjunto Edivan e parte de sua equipe técnica. O encontro teve como objetivo discutir ações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola e ao apoio aos produtores rurais do município.
Durante a reunião, o prefeito destacou o compromisso da gestão municipal em reforçar parcerias que beneficiem diretamente quem vive da agricultura. “Estamos tentando fortalecer ainda mais essa parceria em prol do produtor. Hoje falamos sobre o nosso programa de mecanização agrícola, que está levando vários equipamentos para a zona rural, preparando o solo com mais técnica e qualidade para o plantio”, afirmou Jerry.
O prefeito também apresentou demandas relacionadas aos programas de incentivo à produção de café e milho, além de pautas voltadas à agricultura familiar e à Feira do Produtor Rural, importante espaço de comercialização e valorização da produção local.
“Saio daqui com boas notícias para os nossos produtores. Espero que o que foi discutido venha se concretizar, para que possamos continuar incentivando a produção agrícola como ferramenta de geração de renda e riqueza para o campo e também para os moradores da cidade, que são impactados positivamente quando a economia é aquecida pelo setor produtivo”, concluiu o prefeito.
André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco
Jerry Correia reforça parceria com o Governo do Estado para fortalecer a produção agrícola em Assis Brasil
Jerry troca experiências com gestor de Acrelândia e visita viveiro que fornecerá mudas de café para Assis Brasil
“O que as companhias estão fazendo é um abuso com o consumidor”, diz Socorro Neri ao votar a favor na urgência que proíbe cobrança por bagagem
Governo Lula, por meio do Incra e do superintendente Márcio Alecio, entrega áreas para regularização fundiária urbana que beneficiarão famílias em Rio Branco
POLÍTICA
André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco
O vereador André Kamai (PT) fez um duro pronunciamento na Câmara de Rio Branco contra a postura subserviente do Ministério...
“O que as companhias estão fazendo é um abuso com o consumidor”, diz Socorro Neri ao votar a favor na urgência que proíbe cobrança por bagagem
A deputada federal Socorro Neri votou favorável à urgência do projeto de lei que proíbe as companhias aéreas de cobrarem...
Governo Lula, por meio do Incra e do superintendente Márcio Alecio, entrega áreas para regularização fundiária urbana que beneficiarão famílias em Rio Branco
Governo Lula e Márcio Alecio entregam áreas para regularização fundiária urbana em Rio Branco O Governo Federal, por meio do...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Em Rio Branco, programa Cidade Empreendedora capacita gestores municipais sobre compras públicas
-
Política6 dias atrás
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Socorro Neri tem papel decisivo na aprovação do PL que cria a Política Nacional de Indução à Docência
-
Política6 dias atrás
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá