Jerry Correia visita trabalhos de ramais e conversa com moradores da zona rural em Assis Brasil

Ouvir os produtores rurais, acompanhar os trabalhos na área rural e buscar melhorias para o homem do campo tem sido a dinâmica do gestor de Assis Brasil Jerry Correia.

Na manhã desta quinta-feira 18, o prefeito acompanhado do vice Reginaldo Martins e de Wendell Marques presidente da Câmara, estiveram visitando os serviços de melhorias do ramal do km 88 e ramal do Recife.

Para o seu Joaquim Sepriano, morador do km 88, é de fundamental importância o trabalho da prefeitura. “Estamos felizes com o trabalho que o prefeito Jerry Correia, está fazendo aqui no nosso ramal, essa gestão tem preocupação com o homem do campo”, destacou.

O presidente da Câmara Wendel Marques reforça que a prefeitura vem fazendo seu papel. “A gestão do prefeito Jerry Correia tem feito seu trabalho dando o devido respeito ao homem do campo, fazendo ramal, apoiando na produção e a Câmara tem feito seu trabalho de fiscalizar, de aprovar projetos que beneficiem a população”, disse ele.

A gestão do prefeito Jerry Correia está quase finalizando as melhorias dos ramais de Assis Brasil, que somam mais de 1 mil quilômetro de malha viária, e a prefeitura tem garantido direito de ir e vir dos produtores rurais.