Jerry Correia visita pastor Elielson e parabeniza trabalho da Assembleia de Deus Madureira

Na manhã desta segunda-feira(01), início do mês de dezembro, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, realizou uma visita ao pastor Elielson, líder da Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Madureira. O encontro começou com um café e seguiu com uma conversa sobre o trabalho realizado pela igreja no município.

Durante a visita, o prefeito parabenizou o pastor pelo empenho e dedicação com que vem conduzindo as atividades da congregação. Jerry Correia destacou ainda a importância do papel das igrejas na cidade, ressaltando que elas desenvolvem um trabalho essencial junto às famílias e à comunidade, contribuindo para resgatar vidas e fortalecer valores.

O prefeito também visitou o Templo Sede, onde pôde observar de perto os cuidados com a estrutura, além da motivação do pastor e dos membros em buscar constante melhoria para a obra.

“Fico muito feliz em ver o carinho e o compromisso com que o trabalho está sendo feito. As igrejas têm uma função social fundamental e são grandes parceiras do município”, afirmou o prefeito.

Ao final da visita, Jerry Correia agradeceu ao pastor Elielson e aos membros da igreja pelas orações e pelo apoio à gestão municipal, reforçando a importância dessa parceria para o fortalecimento da comunidade.