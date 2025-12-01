Tudo Sobre Política II
Jerry Correia visita pastor Elielson e parabeniza trabalho da Assembleia de Deus Madureira
Na manhã desta segunda-feira(01), início do mês de dezembro, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, realizou uma visita ao pastor Elielson, líder da Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Madureira. O encontro começou com um café e seguiu com uma conversa sobre o trabalho realizado pela igreja no município.
Durante a visita, o prefeito parabenizou o pastor pelo empenho e dedicação com que vem conduzindo as atividades da congregação. Jerry Correia destacou ainda a importância do papel das igrejas na cidade, ressaltando que elas desenvolvem um trabalho essencial junto às famílias e à comunidade, contribuindo para resgatar vidas e fortalecer valores.
O prefeito também visitou o Templo Sede, onde pôde observar de perto os cuidados com a estrutura, além da motivação do pastor e dos membros em buscar constante melhoria para a obra.
“Fico muito feliz em ver o carinho e o compromisso com que o trabalho está sendo feito. As igrejas têm uma função social fundamental e são grandes parceiras do município”, afirmou o prefeito.
Ao final da visita, Jerry Correia agradeceu ao pastor Elielson e aos membros da igreja pelas orações e pelo apoio à gestão municipal, reforçando a importância dessa parceria para o fortalecimento da comunidade.
Prefeito e vice participam do 3º Leilão Direito de Viver do Hospital de Amor em Rodrigues Alves
O prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto do Jamilson participaram, neste domingo, dia 30, do 3º Leilão Direito de Viver em apoio ao Hospital de Amor. O evento aconteceu no Parque Municipal e reuniu autoridades e a comunidade local em um grande ato de solidariedade.
O leilão tem como objetivo arrecadar recursos destinados ao tratamento de pacientes com câncer atendidos pelo hospital, reconhecido nacionalmente pelo atendimento humanizado e gratuito.
Durante a programação, foram realizados arremates de animais e diversas doações que mobilizaram a população de Rodrigues Alves e municípios vizinhos. A iniciativa reforça o espírito solidário da região e fortalece a parceria em prol da saúde e da qualidade de vida de pacientes oncológicos.
O prefeito Salatiel Magalhães destacou a relevância da iniciativa e agradeceu aos colaboradores. “Esse é um evento que representa amor ao próximo e compromisso com a vida. Agradeço a todos os organizadores e voluntários que se dedicaram para fazer deste momento um sucesso. Cada contribuição faz a diferença na luta contra o câncer”, afirmou.
O evento é uma das principais ações beneficentes do ano e evidencia o compromisso da sociedade em apoiar o Hospital de Amor, que atende milhares de pessoas de todo o país.
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alerta para retrocesso ambiental após Congresso desmontar lei de licenciamento
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerra campanha Novembro Azul com ação na Unidade de Saúde Jesuíno Lins
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Evento da Fecomércio reúne lideranças e consolida estratégias para fortalecer o turismo no Acre
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas
Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...
“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa
O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no...
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas
A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...
