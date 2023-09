Jerry Correia se reúne com os moradores na comunidade Recife e garante investimentos na agricultura

Está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE/AC) e no site oficial da Prefeitura de Porto Walter o edital do Leilão Público 001/2023, que trata da venda de veículos inservíveis e antieconômicos.

O leilão de veículos e maquinário, sob a condição de recuperáveis, será realizado na modalidade de maior lance ou oferta. Os lances poderão ser realizados no dia 03 de outubro de 2023, a partir das 14h00min na modalidade presencial. O leilão será feito no auditório do CRAS.

O edital e seus anexos estão disponíveis para download no site www.portowalter.ac.gov.br e poderão ser solicitados através do e-mail porto[email protected] onde os interessados podem sanar dúvidas.

Segundo o leiloeiro, Donicélio Nunes, o certame será realizado com toda transparência, lisura e seriedade. “Prezaremos pela total transparência de todo o processo e esperamos atingir o nosso objetivo que é arrecadar dinheiro para os cofres municipais”, diz.

Os valores iniciais variam de R$25.000,00 a R$180 mil reais. Serão leiloados Pá carregadeira, caminhão, mini carregadeira, caminhonetes e ônibus. Os interessados poderão visitar os veículos e bens no horário das 08h00min as 14h00min.