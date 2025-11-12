Jerry Correia se reúne com titular do Cartório para tratar sobre regularização fundiária em Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia recebeu a titular do Cartório de Assis Brasil, Andreza Andrade, para tratar sobre o processo de regularização fundiária no município. A iniciativa busca garantir segurança jurídica aos moradores e promover o desenvolvimento urbano de forma organizada.

Durante a reunião, estiveram presentes o diretor de Cadastro e Tributos, secretária Municipal de Finanças, o secretário de Planejamento e o procurador-geral do município. O encontro teve como objetivo alinhar ações entre a Prefeitura e o Cartório, estabelecendo parcerias para agilizar os trâmites legais e atender às famílias que aguardam pela documentação definitiva de seus imóveis.

O prefeito Jerry destacou que a regularização fundiária é uma das prioridades da gestão.

“Queremos dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade. Esse é um passo importante para o crescimento ordenado de Assis Brasil”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura continuará trabalhando em conjunto com o Cartório e demais órgãos competentes para que o processo avance e beneficie cada vez mais cidadãos assis-brasilenses.