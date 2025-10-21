Jerry Correia reforça parceria com o Governo do Estado para fortalecer a produção agrícola em Assis Brasil

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve nesta terça-feira (21) na Secretaria de Agricultura (Seagri) do Governo do Estado do Acre, onde foi recebido pelo secretário adjunto Edivan e parte de sua equipe técnica. O encontro teve como objetivo discutir ações voltadas ao fortalecimento da produção agrícola e ao apoio aos produtores rurais do município.

Durante a reunião, o prefeito destacou o compromisso da gestão municipal em reforçar parcerias que beneficiem diretamente quem vive da agricultura. “Estamos tentando fortalecer ainda mais essa parceria em prol do produtor. Hoje falamos sobre o nosso programa de mecanização agrícola, que está levando vários equipamentos para a zona rural, preparando o solo com mais técnica e qualidade para o plantio”, afirmou Jerry.

O prefeito também apresentou demandas relacionadas aos programas de incentivo à produção de café e milho, além de pautas voltadas à agricultura familiar e à Feira do Produtor Rural, importante espaço de comercialização e valorização da produção local.

“Saio daqui com boas notícias para os nossos produtores. Espero que o que foi discutido venha se concretizar, para que possamos continuar incentivando a produção agrícola como ferramenta de geração de renda e riqueza para o campo e também para os moradores da cidade, que são impactados positivamente quando a economia é aquecida pelo setor produtivo”, concluiu o prefeito.