Jerry Correia: Prefeitura de Assis Brasil e Polícia Militar realizam formatura de alunos do Proerd

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), está realizando em Cruzeiro do Sul, uma série de capacitações para gestores públicos dos municípios do Vale do Juruá.

O Prefeito César Andrade (progressistas) participa das oficinas acompanhados por secretários municipais, servidores e membros de conselhos municipais de Porto Walter.

As oficinas abordam Planejamento de Políticas Públicas; Lei de Licitação e compras Públicas; Prestação de Contas; e o Papel dos conselheiros do CACS Fundeb, mediadas por auditores de controle externo da Corte de Contas, utilizando dinâmicas de ensino-aprendizagem com base em estudos de caso e diálogos participativos com os participantes.

O Prefeito destaca a necessidade do aprimoramento e atualização em gestão. “Estamos atendendo um convite do TCE, e aqui estamos recebendo importantes orientações para mantermos a gestão pública dentro dos parâmetros de eficiência, responsabilidade e legalidade dos gastos. Essa ação do TCE de interiorizar essas ações é muito importante”, avaliou o gestor.

A abertura dos trabalhos foi feita pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Ribamar Trindade, e a diretora da EsCon, conselheira Naluh Gouveia.