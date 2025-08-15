Tudo Sobre Política II
Jerry Correia participa de agenda em Rio Branco para apresentar potencial de investimentos em Assis Brasil
Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou de uma importante agenda articulada pelo senador Sérgio Petecão com o objetivo de apresentar os potenciais de investimentos no município para o empresário Ricardo Lacerda, do estado de São Paulo, que está no Acre em prospecção de oportunidades.
Ao lado do prefeito Carlinhos do Pelado, de Brasiléia, Jerry Correia destacou as oportunidades que a região do Alto Acre oferece, ressaltando a vocação produtiva, a localização estratégica na tríplice fronteira e as condições favoráveis para novos empreendimentos.
Durante a agenda, o grupo também visitou a indústria de castanha da COOPERACRE, referência no beneficiamento e comercialização do produto, que representa uma das principais cadeias produtivas da região.
“Estamos empenhados em mostrar que Assis Brasil é uma cidade com grande potencial de crescimento, capaz de atrair investimentos que gerem emprego, renda e desenvolvimento para nossa população. Seguimos com trabalho, compromisso e união”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
Rodrigues Alves fortalece parceria com Defesa Civil e recebe EPIs para prevenção e combate a incêndios
(Assessoria) – Na tarde desta quinta-feira, a Prefeitura de Rodrigues Alves recebeu a equipe da Defesa Civil Estadual, consolidando mais uma importante parceria em prol da segurança e do bem-estar da população.
Durante o encontro, foram entregues Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que serão fundamentais para as ações de prevenção e combate a incêndios, além de garantir a segurança das equipes que atuam diretamente na linha de frente.
A gestão municipal reafirma seu compromisso em buscar apoio e investimentos que assegurem mais proteção, eficiência e segurança para a comunidade, valorizando o trabalho conjunto com órgãos parceiros.
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação
Tribunal de Contas realiza inspeções em escolas rurais para avaliar qualidade e condições da educação
Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado
Câmara aprova por unanimidade contas de 2008 e reforça legado de Deda Amorim como um dos maiores prefeitos de Rodrigues Alves
POLÍTICA
A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou, nota oficial repudiando declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e...
Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado
Vereador Eber Machado acusa secretário Clêndes Vilas Boas de perseguição e abuso de poder em Rio Branco – Foto: Reprodução/...
Diante de novas denúncias, André Kamai critica postura do prefeito Bocalom e volta a cobrar afastamento de secretário acusado de crimes
Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
