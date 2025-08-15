Jerry Correia participa de agenda em Rio Branco para apresentar potencial de investimentos em Assis Brasil

Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou de uma importante agenda articulada pelo senador Sérgio Petecão com o objetivo de apresentar os potenciais de investimentos no município para o empresário Ricardo Lacerda, do estado de São Paulo, que está no Acre em prospecção de oportunidades.

Ao lado do prefeito Carlinhos do Pelado, de Brasiléia, Jerry Correia destacou as oportunidades que a região do Alto Acre oferece, ressaltando a vocação produtiva, a localização estratégica na tríplice fronteira e as condições favoráveis para novos empreendimentos.

Durante a agenda, o grupo também visitou a indústria de castanha da COOPERACRE, referência no beneficiamento e comercialização do produto, que representa uma das principais cadeias produtivas da região.

“Estamos empenhados em mostrar que Assis Brasil é uma cidade com grande potencial de crescimento, capaz de atrair investimentos que gerem emprego, renda e desenvolvimento para nossa população. Seguimos com trabalho, compromisso e união”, afirmou o prefeito Jerry Correia.