Jerry Correia participa da abertura do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública em Assis Brasil

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, está com 7 equipes atuando nas zonas urbana e rural do município.

No perímetro urbano as equipes trabalham no Bairro Aeroporto Velho, nas proximidades da rotatória do complexo esportivo, na instalação de 100 bueiros e construção de um muro de contenção; há também uma equipe realizando serviços de tapa buracos nos bairros da cidade e outra no bairro Oscar Trovão fazendo raspagem, melhorando o acesso nas ruas de barro dando melhor qualidade de mobilidade dos moradores.

A Prefeitura também está realizando serviços de raspagem e recuperação dos ramais Praia Grande, Badejo de Cima, Tiro ao Alvo e Escondido.

“ Estamos com 7 equipes espalhadas pela cidade e nos ramais para que nossos produtores possam transportar seus produtos. O prefeito Zequinha Lima pediu para que haja intensificação das ações para que possamos aproveitar o verão e chegarmos o mais longe possível nas melhorias para o povo”, citou o secretário de Obras de Cruzeiro do Sul, Carlos Alves.