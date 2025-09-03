Jerry Correia e deputado Afonso Fernandes entregam fardamento escolar e cadeiras para escolas municipais

Dentro da programação da Semana da Pátria, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um importante momento voltado para a valorização da educação no município. Nesta ocasião, foram entregues novos fardamentos escolares e cadeiras às escolas municipais, fruto de investimento destinado pelo deputado Afonso Fernandes.

O deputado destacou a importância da educação como ferramenta de transformação social e reafirmou seu compromisso com o município:

“A educação é a última ferramenta que nós temos para transformar a sociedade”, afirmou o deputado Afonso.

O prefeito Jerry Correia agradeceu o apoio e aproveitou a visita para solicitar mais investimentos para as escolas municipais, especialmente para a melhoria das quadras escolares.

“É um orgulho para Assis Brasil contar com essa parceria e apoio na área da educação. Seguimos unidos em prol do futuro das nossas crianças e jovens”, disse o prefeito.

Durante a agenda, o prefeito e o deputado visitaram a quadra da Escola Municipal Maria Ferreira, onde puderam observar de perto a realidade enfrentada pelos estudantes e professores. O parlamentar se colocou à disposição para ajudar nas melhorias necessárias.

Com mais esse passo, a Prefeitura de Assis Brasil reforça o compromisso de investir em educação, garantindo melhores condições para que os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade e oportunidades de crescimento.