Tudo Sobre Política II
Jerry Correia e deputado Afonso Fernandes entregam fardamento escolar e cadeiras para escolas municipais
Tudo Sobre Política II
Dentro da programação da Semana da Pátria, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um importante momento voltado para a valorização da educação no município. Nesta ocasião, foram entregues novos fardamentos escolares e cadeiras às escolas municipais, fruto de investimento destinado pelo deputado Afonso Fernandes.
O deputado destacou a importância da educação como ferramenta de transformação social e reafirmou seu compromisso com o município:
“A educação é a última ferramenta que nós temos para transformar a sociedade”, afirmou o deputado Afonso.
O prefeito Jerry Correia agradeceu o apoio e aproveitou a visita para solicitar mais investimentos para as escolas municipais, especialmente para a melhoria das quadras escolares.
“É um orgulho para Assis Brasil contar com essa parceria e apoio na área da educação. Seguimos unidos em prol do futuro das nossas crianças e jovens”, disse o prefeito.
Durante a agenda, o prefeito e o deputado visitaram a quadra da Escola Municipal Maria Ferreira, onde puderam observar de perto a realidade enfrentada pelos estudantes e professores. O parlamentar se colocou à disposição para ajudar nas melhorias necessárias.
Com mais esse passo, a Prefeitura de Assis Brasil reforça o compromisso de investir em educação, garantindo melhores condições para que os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade e oportunidades de crescimento.
Tudo Sobre Política II
Imóvel da União é cedido à Prefeitura de Brasileia para construção de praça turística na fronteira
Foto: Gennoci Nascimento
A Superintendência do Patrimônio da União no Acre oficializou nesta terça-feira (03), o Termo de Cessão do espaço do antigo prédio da Receita Federal para a Prefeitura de Brasileia.
O espaço fica localizado às margens do Rio Acre e ao lado da ponte Wilson Pinheiro, ponto de ligação entre Brasiléia e Cobija (Bolívia), onde funcionava a Receita Federal e está desativado desde a grande alagação de 2015.
Com a demolição do prédio existente, será dado lugar a uma praça moderna, com área de convivência, quiosques de alimentação e estrutura para atender turistas e à geração de oportunidades para a comunidade local.
A ação da prefeitura prevê que o espaço seja um dos pontos mais movimentados da fronteira, onde já circulam diariamente centenas de visitantes vindos de outros municípios acreanos e de outros estados, além de mais de cinco mil estudantes de medicina que atravessam diariamente a ponte rumo às faculdades bolivianas.
Durante o evento, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a transformação do imóvel abandonado em um espaço de convivência simboliza uma nova fase para Brasileia. “Esse é um momento especial para a nossa cidade. Estamos recuperando um espaço que por muitos anos esteve abandonado e vamos transformá-lo em um ponto de encontro, lazer e turismo. Brasileia é porta de entrada do Acre para o mundo e merece um espaço à altura do seu potencial cultural, econômico e turístico”, afirmou.
O Superintendente do Patrimônio da União no Acre, Thiago Mourão, reforçou que a iniciativa traduz o espírito de cooperação entre os governos. “Com essa cessão, a União e o município demonstram que é possível dar um novo destino a imóveis que estavam sem uso. Em vez de permanecerem fechados e sem serventia, esses espaços voltam para a sociedade como equipamentos públicos que beneficiam a comunidade e impulsionam o turismo regional”,destacou.
A solenidade reuniu secretários municipais, servidores e moradores da cidade, que acompanharam com entusiasmo a oficialização do termo. A futura praça contará com quiosques de alimentação, áreas de lazer e atendimento ao turista, consolidando Brasileia como referência de integração cultural e econômica na fronteira acreana.
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
Imóvel da União é cedido à Prefeitura de Brasileia para construção de praça turística na fronteira
Jerry Correia e deputado Afonso Fernandes entregam fardamento escolar e cadeiras para escolas municipais
Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul movimentou quase R$ 3 milhões e teve recorde de público
Prefeitura de Rodrigues Alves reconstrói a ponte do Igarapé do Meio após ser atingida por incêndio
POLÍTICA
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Mesmo em um Acre majoritariamente bolsonarista, Lula garante investimentos e DNIT anuncia edital para construção da ponte de Rodrigues Alves
-
Política Destaque6 dias atrás
Prefeito Bocalom recusa vans odontológicas gratuitas do Governo Federal e mantém contrato milionário suspeito em Rio Branco
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antonia cobra instalação de agência da Caixa Econômica Federal em Mâncio Lima
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário