Jerry Correia destaca importância estratégica de Assis Brasil no VI Congresso Estadual de Protagonismo Empresarial

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou nesta quinta-feira(27) do VI Congresso Estadual de Protagonismo Empresarial, evento que reuniu lideranças políticas, empresariais e especialistas para discutir desenvolvimento regional, inovação e oportunidades de crescimento no Acre.

Durante o encontro, o prefeito integrou o painel “A Força da Fronteira”, onde apresentou as potencialidades de Assis Brasil e reforçou o papel estratégico do município para o fortalecimento econômico do Acre e da região amazônica.

Jerry Correia destacou que Assis Brasil, por ser um município fronteiriço, cumpre uma função essencial nas relações comerciais, turísticas e culturais entre Brasil, Peru e Bolívia.

“Somos um ponto chave para ampliar o desenvolvimento fronteiriço. Investir em Assis Brasil significa fortalecer todo o estado, criando rotas, negócios e novas oportunidades”, afirmou.

A participação de Assis Brasil no congresso reforça o compromisso da administração municipal em ampliar parcerias, atrair investimentos e garantir que a cidade continue avançando como referência no desenvolvimento integrado da fronteira.