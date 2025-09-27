Jerry Correia consolida legado como um dos melhores prefeitos de Assis Brasil com abertura da Expo Fronteira 2025

Jerry Correia faz história em Assis Brasil – Foto: Eldson Junior

Na noite desta sexta-feira (26), a Praça Central de Assis Brasil ficou completamente lotada para prestigiar a abertura oficial da Expo Fronteira 2025, evento que já nasce como símbolo de fortalecimento da cultura, da economia e do espírito comunitário do município.

O prefeito Jerry Correia, reconhecido como um dos grandes gestores da história de Assis Brasil, conduziu a cerimônia de abertura com entusiasmo, agradecendo a presença da população, dos organizadores e, em especial, da juventude que protagonizou o espetáculo inicial da Expo Fronteira .

Compromisso com o futuro de Assis Brasil

A Expo Fronteira não é apenas uma festa: é uma plataforma de desenvolvimento. Ao reunir cultura, inovação e empreendedorismo, o evento reafirma o compromisso da gestão de Jerry Correia em oferecer mais oportunidades para empresários, trabalhadores, jovens e para toda a população.

Com iniciativas como essa, Jerry fortalece sua imagem de prefeito que transformou Assis Brasil em um município mais dinâmico, preparado para os desafios do futuro e orgulhoso de suas raízes.

A história de Jerry Correia em Assis Brasil vai além das obras e dos eventos: é a história de um prefeito que fez da inclusão e do desenvolvimento coletivo a marca de sua gestão.

A trajetória de Jerry Correia

Eleito com uma proposta de desenvolvimento sustentável e inclusão social, Jerry Correia rapidamente se destacou pela forma visionária de administrar. Durante seu mandato, a cidade experimentou avanços estruturais, melhorias nos serviços públicos e, principalmente, um novo olhar para a valorização da cultura e da identidade local.

Jerry é apontado pela população como um dos prefeitos que mais investiram em programas voltados para a juventude e para o fortalecimento econômico. Sua gestão é marcada por parcerias estratégicas e pela capacidade de aproximar Assis Brasil de grandes projetos do Estado e da União, sempre com foco no bem-estar da comunidade.

Expo Fronteira 2025: inovação e oportunidades

Fruto dessa visão administrativa, a Expo Fronteira 2025 é organizada pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre (Seict), e promete movimentar a cidade com uma programação diversificada.

Rodadas de negócios: encontro entre empresários e investidores para incentivar o setor produtivo e gerar novas parcerias comerciais.

Serviços do Sine: emissão de carteira de trabalho e acesso ao seguro-desemprego para apoiar trabalhadores.

Polo Digital: mais de 600 cursos técnicos gratuitos, ampliando as oportunidades de qualificação profissional.

Espaço Jovem: campeonatos de games com premiações, unindo lazer e inovação.

Feira de moveleiros e mostra de produtos do Acre: vitrine para os talentos locais e para a produção empreendedora da região.

