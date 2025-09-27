Tudo Sobre Política II
Jerry Correia consolida legado como um dos melhores prefeitos de Assis Brasil com abertura da Expo Fronteira 2025
Jerry Correia faz história em Assis Brasil – Foto: Eldson Junior
Na noite desta sexta-feira (26), a Praça Central de Assis Brasil ficou completamente lotada para prestigiar a abertura oficial da Expo Fronteira 2025, evento que já nasce como símbolo de fortalecimento da cultura, da economia e do espírito comunitário do município.
O prefeito Jerry Correia, reconhecido como um dos grandes gestores da história de Assis Brasil, conduziu a cerimônia de abertura com entusiasmo, agradecendo a presença da população, dos organizadores e, em especial, da juventude que protagonizou o espetáculo inicial da Expo Fronteira .
Assis Brasil celebra liderança de Jerry Correia – Foto: Eldson Junior
Compromisso com o futuro de Assis Brasil
A Expo Fronteira não é apenas uma festa: é uma plataforma de desenvolvimento. Ao reunir cultura, inovação e empreendedorismo, o evento reafirma o compromisso da gestão de Jerry Correia em oferecer mais oportunidades para empresários, trabalhadores, jovens e para toda a população.
Com iniciativas como essa, Jerry fortalece sua imagem de prefeito que transformou Assis Brasil em um município mais dinâmico, preparado para os desafios do futuro e orgulhoso de suas raízes.
A história de Jerry Correia em Assis Brasil vai além das obras e dos eventos: é a história de um prefeito que fez da inclusão e do desenvolvimento coletivo a marca de sua gestão.
Expo Fronteira destaca gestão de Jerry Correia – Foto: Eldson Junior
A trajetória de Jerry Correia
Eleito com uma proposta de desenvolvimento sustentável e inclusão social, Jerry Correia rapidamente se destacou pela forma visionária de administrar. Durante seu mandato, a cidade experimentou avanços estruturais, melhorias nos serviços públicos e, principalmente, um novo olhar para a valorização da cultura e da identidade local.
Jerry é apontado pela população como um dos prefeitos que mais investiram em programas voltados para a juventude e para o fortalecimento econômico. Sua gestão é marcada por parcerias estratégicas e pela capacidade de aproximar Assis Brasil de grandes projetos do Estado e da União, sempre com foco no bem-estar da comunidade.
Expo Fronteira 2025 marca gestão de Jerry Correia – Foto: Eldson Junior
Expo Fronteira 2025: inovação e oportunidades
Fruto dessa visão administrativa, a Expo Fronteira 2025 é organizada pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre (Seict), e promete movimentar a cidade com uma programação diversificada.
Rodadas de negócios: encontro entre empresários e investidores para incentivar o setor produtivo e gerar novas parcerias comerciais.
Serviços do Sine: emissão de carteira de trabalho e acesso ao seguro-desemprego para apoiar trabalhadores.
Polo Digital: mais de 600 cursos técnicos gratuitos, ampliando as oportunidades de qualificação profissional.
Espaço Jovem: campeonatos de games com premiações, unindo lazer e inovação.
Feira de moveleiros e mostra de produtos do Acre: vitrine para os talentos locais e para a produção empreendedora da região.
Jerry Correia leva inovação a Assis Brasil – Foto: Eldson Junior
Jerry Correia abre Expo Fronteira com praça lotada – Foto: Eldson Junior
Assis Brasil vive novo tempo com Jerry Correia – Foto: Eldson Junior
Prefeitura, ICMBio, Incra e Exército Brasileiro levam serviço itinerante para a zona rural de Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, reafirmou seu compromisso com a população da zona rural ao participar de uma grande ação itinerante realizada nesta sexta-feira (26), no km 59 + 25 do ramal no Seringal Triunfo, localizada Reserva Extrativista Chico Mendes.
A iniciativa contou com a parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Exército Brasileiro e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres.
A missão foi garantir que serviços públicos essenciais chegassem até a comunidade, situada a mais de 80 km da zona urbana. Ao longo do dia, foram ofertados atendimentos médicos e odontológicos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, atualização do cartão de vacinas e orientações sobre programas sociais, incluindo o Bolsa Família.
Moradores elogiaram a iniciativa, ressaltando a relevância de receber atendimento sem a necessidade de longos deslocamentos até a cidade.
O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da ação conjunta:
“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Essa união entre Prefeitura, governo federal, estadual e Exército mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos chegar até onde a população mais precisa, garantindo dignidade e cidadania às famílias da Reserva Extrativista Chico Mendes”, afirmou.
A mobilização resultou em centenas de atendimentos, fortalecendo a integração entre as instituições e levando mais qualidade de vida aos moradores da região.
