Jerry Correia apresenta potenciais turísticos de Assis Brasil em intercâmbio Missão Acre x Santa Catarina

Na quinta-feira (25), o prefeito Jaílson Amorim, junto com o vice-prefeito Pastor Nilson Magalhães, vereadores e secretários municipais receberam, na Sede do Executivo, a visita do senador Alan Rick.

Na oportunidade, o parlamentar agradeceu ao prefeito pelo carinho e a recepção. Após a reunião , onde foram apresentadas as demandas do município, o senador aproveitou para fazer uma visita ao parque de Rodrigues Alves, obra recém executada pelo Governo do Estado.

O prefeito Jaílson Amorim também agradeceu a visita da Presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara, que assinou um termo de cooperação para titularizar a área urbana , além da entrega de títulos aos moradores do município.

A visita contou também com a presença do deputado estadual, Manoel Morais.