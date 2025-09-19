Jerry Correia anuncia que as pulseiras dos shows da ExpoFronteira serão trocadas por 1 kg de alimento não perecível por show

O prefeito Jerry Correia anunciou que a comissão organizadora da ExpoFronteira 2025 definiu que a entrada para cada um dos três grandes shows do evento será feita de forma solidária.

Para garantir a pulseira de cada show, o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.

As atrações confirmadas são:

Gabriel Lener

Vitinho Imperador

Gabi Martins

A troca das pulseiras começará na próxima segunda-feira(22), na Praça Henoch Timóteo, mais conhecida como Praça das Bandeiras, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social em Assis Brasil.

Segundo o prefeito Jerry Correia, a iniciativa fortalece o caráter social da festa:

“Cada show será uma oportunidade de celebrar a música e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa. A solidariedade é parte essencial da ExpoFronteira.”

A ExpoFronteira 2025 promete ser um marco para Assis Brasil, unindo música, cultura e solidariedade.