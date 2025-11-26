Tudo Sobre Política II
Jerry Correia anuncia empenho de recurso para construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia confirmou nesta terça-feira (25) o empenho de R$ 1.266.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil reais) junto ao Ministério do Turismo para a construção da 2ª etapa da Orla do Rio Acre em Assis Brasil. O recurso é fruto de indicação parlamentar do Senador Sérgio Petecão, que tem contribuído para importantes investimentos no município.
Segundo o prefeito Jerry, o projeto da obra já estava concluído e foi encaminhado para análise do Ministério do Turismo, que agora autorizou o empenho do valor. A expectativa é que a obra seja licitada ainda este ano, garantindo o início dos trabalhos o quanto antes.
A nova etapa será fundamental para fortalecer o turismo local, criando mais espaços de lazer, convivência e valorização do cartão-postal mais emblemático de Assis Brasil.
A 1ª etapa da Orla, que consistiu na execução da contenção, foi realizada na gestão do prefeito Jerry Correia, com investimento de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio de emenda da ex deputada federal Vanda Milani. A obra já está totalmente concluída e com prestação de contas aprovada.
Com o empenho já garantido e previsão de pagamento até o fim do ano, a Prefeitura de Assis Brasil avança para consolidar a 2ª etapa da Orla, uma obra que representa desenvolvimento, incentivo ao turismo e mais qualidade de vida para a população.
A administração municipal reafirma seu compromisso com o crescimento da cidade e agradece o apoio dos parlamentares que seguem contribuindo para o progresso de Assis Brasil.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul promove ações do Novembro Azul no Complexo Esportivo do município
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira, 26, no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, uma programação especial alusiva ao Novembro Azul que é o mês de combate ao câncer de próstata e à saúde do homem. As atividades começam a partir das 17h e incluem vacinação, testes rápidos, orientação em saúde e um aulão de dança.
E devido à proximidade da final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Palmeiras, no sábado, 29, a organização recomenda que os participantes compareçam usando a camisa do seu time do coração.
O secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira, destacou que a proposta é unir prevenção, atividade física e descontração para incentivar o cuidado com a saúde do homem.
“Nas atividades do Novembro Azul, todo mundo vai vir aqui pro Complexo com a camisa do seu time. É uma rivalidade saudável com foco na saúde. Novembro Azul é cuidado e também é movimento. E a gente quer você com a gente nesse dia”, afirmou.
Segundo ele, além dos serviços de saúde, o momento será uma oportunidade para quem já frequenta o Complexo incluir mais uma ação em sua rotina. “Vai ter vacinação, teste rápido, orientação de saúde. Além disso, você pode participar do nosso aulão de dança, correr ou caminhar. O importante é cuidar da saúde. E você que já treina aqui no Complexo, não tem desculpa”, reforçou.
