Jailson Amorim reúne PM, Bombeiros, PC e Detran para debater segurança do festival da Banana

Assessoria PMB – O Secretário Municipal de Saúde de Brasileia Francélio Barbosa participa desde domingo, dia 16, em Goiânia representando a Prefeita Fernanda Hassem de um dos maiores eventos de saúde pública da América do Sul: com o tema: “O SUS que Falta no Brasil.”

O trigésimo sétimo congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde(Conasems), acontece na capital goiana entre os dias 16 e 19 de julho no Centro de Convenções de Goiânia.

Com o olhar para o futuro e considerando esse cenário, o XXXVII Congresso do Conasems propõe um aprofundamento nas possibilidades e estratégias para fortalecimento da contínua e permanente agenda de consolidação do SUS.

Os avanços conquistados em mais de 30 anos do SUS são evidentes em várias dimensões, seja na redução da mortalidade infantil, no tratamento da AIDS, na cobertura universal de vacinação e até mesmo no enfrentamento de pandemias como a da Covid-19.

Além da tradicional Feira SUS, com stands do Conasems, dos Cosems, patrocinadores, expositores, área de apoiadores, restaurante, credenciamento e afins, a 37ª Edição do Congresso Conasems está repleta de atividades como a Mostra Brasil, Aqui Tem SUS, Oficina Nacional do Projeto Imuniza SUS, além de painéis técnicos dispostos em uma mesa central e em mesas satélites, contemplando diversos aspectos do tema Integralidade no SUS.

Para o Secretário Francélio Barbosa o congresso do Conasems é uma oportunidade de troca de experiências, aprimorar e melhorar o serviço de saúde em Brasileia.

“Esse congresso do Conasems que estamos participando desde domingo dia 16 e encerra hoje é para nós do município de Brasileia uma oportunidade de troca de experiências, estamos participando de capacitação. A Prefeita Fernanda Hassem e nós da Secretaria Municipal de Saúde estamos sempre comprometidos em aprimorar e melhorar o serviço de saúde em nosso município cada vez mais e melhor com novas ideias, estratégias e novos serviços. Sabemos o que temos melhorado, mas sabemos também o que ainda precisa melhora, esse é o nosso desafio da Prefeitura de Brasileia.” Destacou.