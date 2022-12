ITPAC assina convênio com prefeitura de Rodrigues Alves para realização de estágio de medicina no município

Nesta terça-feira (14), o Secretário de saúde, José Aluíldo, recebeu na Secretaria Municipal de Saúde, a visita do representante da ITPAC – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos S. A – ITPAC (faculdade de Medicina de Cruzeiro do Sul), representada pelo seu procurador Leonardo Marcos Rodrigues, para a assinatura do convênio entre a instituição de ensino e a Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves, para que os acadêmicos realizem estágios nas UBS do município.

Pelo convênio, fica estabelecido as condições para a realização de estágios curriculares obrigatórios e não obrigatório aos estudantes regularmente matriculados.

Segundo Aluíldo José, o estágio deve possibilitar ao estagiário a aquisição de experiência e o desenvolvimento de atividades de aprendizagem social, profissional e cultural.

O prefeito Jailson Amorim, otimista com esse convênio ressaltou que o estágio será realizado nas unidades básicas de saúde, na unidade de pronto atendimento e nas demais instituições de saúde do município, havendo possibilidade também da utilização do Navio Hospitalar.