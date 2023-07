“Investimento nas mãos de quem produz” diz prefeito ao determinar reabertura do ramal do Chaga Régio

A manhã foi de muita festa para os moradores de Porto Walter. O Prefeito César Andrade entregou um trator da John Deere, modelo 750 J – II, no valor de R$1,5 milhões, recurso destinado pelo Deputado Federal Zezinho Barbary, e uma camionete L 200 Triton, adquirida com recursos do ex-deputado Flaviano Melo no valor de R$255 mil reais.

O ato de entrega foi realizado na rua Beira Rio e reuniu além do Prefeito e do Deputado Barbary, os Secretários Auciélio (Administração), e Zé Maria Branco (Obras), a vereadora Cleide Silva e servidores.

A gestão tem escolhido priorizar a melhoria da qualidade de vidas das pessoas, apoiando principalmente o produtor rural com reabertura de ramais e anúncio de investimentos na agricultura familiar.

“Os quatro cantos do município tem recebido atenção da nossa gestão. Com esses investimentos entregues vamos melhorar a vida das pessoas e dos serviços oferecidos pela Prefeitura. Agradeço os recursos recebidos, o que nos permite prestar um serviço de qualidade e contribuir para o desenvolvimento da cidade”, disse o prefeito César.

A chegada do maquinário beneficiará centenas de produtores rurais, já que os equipamentos serão utilizados na recuperação de ramais.

O Deputado Federal Zezinho Barbary reforçou o compromisso com a gestão. “Porto Walter tem recebido total atenção de nosso mandato em Brasília, assim como os demais municípios do Estado. Durante esses quatro anos, destinaremos diversos recursos para beneficiar os nossos produtores rurais e outras áreas da administração pública”, garantiu.