Instituições planejam estratégias para garantir segurança do réveillon no município de Assis Brasil

A Prefeitura de Assis Brasil irá promover mais uma festa de réveillon para a população local e visitantes. O evento é um dos mais aguardados pelos moradores e turistas que escolhem o município para passar a virada do ano.

Na manhã desta quarta-feira, 13, uma reunião de alinhamento foi realizada pela prefeitura de Assis Brasil. Participaram das discussões o vice-prefeito Reginaldo Martins, o promotor de justiça de Assis Brasil, Eduardo Lopes, além de representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, associações de vendedores de comidas e bebidas e equipe da prefeitura.

O evento também é muito aguardado pelo comércio local, que ver nessa data a possibilidade de melhorar as vendas. Os informais também esperam lucrar nas festividades de fim de ano com as vendas de comidas, bebidas e outros artigos.

Depois de horas de discussões e ideias para garantir a segurança de todos, o grupo encaminhou as principais medidas que serão tomadas. Entre elas estão a publicação de portaria judicial disciplinando a permanência de menores no local da festa, a participação do Conselho Tutelar, a contratação de segurança privada e a presença do policiamento ostensivo.

O evento contará com praça de alimentação, área de bebidas, além da realização da shows musicais e queima de fogos.