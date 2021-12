Jerry Correia oferece jantar para vereadores e diz que não faria nada sem o trabalho da Câmara

Assessoria – Com a presença do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) promoveu na manhã desta quinta-feira (09) o encerramento da oficina de música e terapia com a realização de um desfile entre os pacientes para a escolha da Miss e Mister CAPS 2021.

De acordo com o Coordenador, João Verçosa, o evento foi promovido com o intuito de elevar a autoestima dos pacientes. “Foi um momento de distração, onde todos puderam participar, eles cantaram, dançaram, e produziram sua própria maquiagem. Enfim foi mais um evento para mostrar aos pacientes e familiares que eles não estão sozinhos, que podem contar com a nossa equipe”, disse O Prefeito Mazinho Serafim também falou sobre a realização do evento. “É uma alegria está aqui com essas pessoas especiais, sempre digo que implantar o Caps em Sena Madureira foi um dos grandes acertos da nossa gestão. O amigo João Verçosa e sua equipe estão de parabéns pela forma que vem gerindo o órgão. Não há satisfação maior do que ver a alegria estampada no rosto de cada paciente que está sendo bem acolhido aqui”, frisou. Com relação ao desfile, a Jovem Maria Eduarda foi eleita a Miss CAPS 2021, já o Mister CAPS 2021 é o jovem Francimar Souza do Nascimento. O oficineiro Edinho, um dos responsáveis pelo evento, salientou que o que menos importa é o resultado, tendo em vista que o objetivo principal é fazer com que os pacientes tenham emponderamento e orgulho de si mesmos. “Nossa intenção é fazer com que eles se olhem de uma forma diferente da que chegaram aqui, se valorizem mais e enxerguem a beleza que existe em cada um. Não se trata de escolher o mais bonito, mas de fazer com que todos se sintam especiais”, disse.

