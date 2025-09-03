Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Imóvel da União é cedido à Prefeitura de Brasileia para construção de praça turística na fronteira

Publicados

3 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Foto: Gennoci Nascimento

A Superintendência do Patrimônio da União no Acre oficializou nesta terça-feira (03), o Termo de Cessão do espaço do antigo prédio da Receita Federal para a Prefeitura de Brasileia.

O espaço fica localizado às margens do Rio Acre e ao lado da ponte Wilson Pinheiro, ponto de ligação entre Brasiléia e Cobija (Bolívia), onde funcionava a Receita Federal e está desativado desde a grande alagação de 2015.

Com a demolição do prédio existente, será dado lugar a uma praça moderna, com área de convivência, quiosques de alimentação e estrutura para atender turistas e à geração de oportunidades para a comunidade local.

A ação da prefeitura prevê que o espaço seja um dos pontos mais movimentados da fronteira, onde já circulam diariamente centenas de visitantes vindos de outros municípios acreanos e de outros estados, além de mais de cinco mil estudantes de medicina que atravessam diariamente a ponte rumo às faculdades bolivianas.

Durante o evento, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou que a transformação do imóvel abandonado em um espaço de convivência simboliza uma nova fase para Brasileia. “Esse é um momento especial para a nossa cidade. Estamos recuperando um espaço que por muitos anos esteve abandonado e vamos transformá-lo em um ponto de encontro, lazer e turismo. Brasileia é porta de entrada do Acre para o mundo e merece um espaço à altura do seu potencial cultural, econômico e turístico”, afirmou.

Leia Também:  Prefeitura de Brasileia promove ll Fórum Regional do Alto Acre dos Direitos da Pessoa com Deficiência

O Superintendente do Patrimônio da União no Acre, Thiago Mourão, reforçou que a iniciativa traduz o espírito de cooperação entre os governos. “Com essa cessão, a União e o município demonstram que é possível dar um novo destino a imóveis que estavam sem uso. Em vez de permanecerem fechados e sem serventia, esses espaços voltam para a sociedade como equipamentos públicos que beneficiam a comunidade e impulsionam o turismo regional”,destacou.

A solenidade reuniu secretários municipais, servidores e moradores da cidade, que acompanharam com entusiasmo a oficialização do termo. A futura praça contará com quiosques de alimentação, áreas de lazer e atendimento ao turista, consolidando Brasileia como referência de integração cultural e econômica na fronteira acreana.

