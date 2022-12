II Pelotão da Polícia Militar e Prefeitura de Rodrigues Alves realizam a formatura da Guarda Mirim do município

Na quarta-feira ( 21), o II Pelotão da Polícia Militar e a Prefeitura de Rodrigues Alves realizaram a formatura e promoveram membros da Guarda Mirim municipal. O ato foi realizado na Quadra Esportiva.

Uma solenidade Histórica que marca a Primeira Baixa de Guarda Mirins por tempo limite de idade, os quais passarão a servir como Monitores Voluntários. Esteve presente na Solenidade, o Comandante do 6° BPM, TEN CEL Edvan, Prefeito Jailson Amorim, bem como outras autoridades e parceiros.

No decorrer da Solenidade foram promovidos 61 Soldados Mirins, 28 Cabos e ainda 17 alunos ingressaram no CFC GM (curso de formação de Cabos GM), e 13 alunos ingressaram no CFS GM (curso de formação de Sargentos GM). Uma atividade que ficou marcada pelas apresentações, Cultural, ordem unida e discurso de oradores.

A solenidade contou com 130 Guarda Mirins presentes e pais, o Ten Cel Edvan, presidiu e encerrou a solenidade com um lanche para todos os presentes.

A Guarda Mirim tem como finalidade principal: instruir menores de 10 (dez) a 17 (dezessete) anos de idade, reforçando-lhes os bons princípios da honestidade humana e respeito à liberdade, através da devida e possível assistência e orientação nos campos da atividade humana. Com isso, visa afastar os menores das ruas contribuindo com suas famílias para a educação e formação humana, e, deste modo, trabalhar de modo preventivo contra a ociosidade e a marginalidade.

No Quartel da Polícia Militar, as crianças e adolescentes são incentivados a uma orientação de descoberta sócio/profissional com o intuito de despertarem para uma visão mais ampla e humana do mundo através do esporte, lazer e cultura, com novas possibilidades que permitam melhorar o desenvolvimento das atividades que visam o crescimento físico-intelectual dessas crianças que compõe a Guarda Mirim da Polícia Militar de Rodrigues Alves.